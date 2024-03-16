بني ياس والوحدة إلى نهائيات الرجال والسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس الأول، منافسات المرحلة التمهيدية من نزالات بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو، المخصصة لفئة الكبار من الرجال والسيدات بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير، بمشاركة نخبة لاعبي الأندية المحلية أصحاب الخبرة الدولية، وتميزت النزالات بالندية والتكافؤ والقوة البدنية والحضور الذهني.

وأثبت لاعبو ولاعبات ناديي بني ياس والوحدة تفوقهم، من خلال التأهل إلى نهائيات فئتي الرجال والسيدات للمنافسة على لقب البطولة، بينما حلّ نادي العين ثالثاً في منافسات فئة السيدات، ويواجه أكاديمية «M.O.D» على المركز الثالث، وبرونزية فئة الرجال.

وقدم لاعبو ولاعبات بني ياس أداء قوياً في منافسات المرحلة التمهيدية، مؤكدين عزمهم الحفاظ على اللقب لفئتي الرجال والسيدات الذي توّجوا به العام الماضي، فيما أبدع لاعبو الوحدة، رجالاً وسيدات، وأثبتوا كفاءتهم ليتأهلوا وجهاً لوجه مع حامل اللقب إلى الدور النهائي.

وتوج بني ياس بالمركز الأول في نسخة العام الماضي لفئة الرجال، وحلّ العين وصيفاً، بينما جاء الجزيرة ثالثاً، وفي منافسة فئة السيدات تصدر أيضاً بني ياس المنافسة، وحصل على المركز الأول، فيما حلّ الوحدة ثانياً، وجاء العين ثالثاً.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «تتصدر الكأس الغالية أجندة البطولات المحلية، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية التي تليق بأبناء وبنات الوطن، وينتظرها عشّاق هذه الرياضة كل عام، وتكمل بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو في نسختها الحالية عامها الثامن منذ انطلاقتها، وأصبحت فعالية استراتيجية تحفز الأندية الرياضية على مستوى الدولة، لتقديم المزيد، والاستثمار بما تملكه من أجيال متقدة العزيمة للانتصارات، واعتلاء منصات التتويج».

وأكد الشامسي، أهمية تنظيم بطولة محلية بهذه المواصفات العالمية، تواكب خطط الاتحاد في استدامة تطوير رياضة الجو جيتسو وتوسيع انتشارها، منوهاً بالحضور اللافت للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذي يعزز جودة المنافسات، ويستقطب حضوراً جماهيرياً عريضاً من مختلف إمارات الدولة.

وقال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية: «قدم لاعبونا أداءً مبشراً، ونتوقع أن نشهد نزالات قوية في الدور النهائي، عمدنا إلى منح الفرص لعدد كبير من اللاعبين لاختيار الأفضل للمشاركة في النهائيات، ونحن راضون عن مستوى اللاعبين وأدائهم، ونطمح لتحقيق المركز الأول في هذه النسخة، في ظل استقطاب عدد من المواهب الجديدة، والجهود الكبيرة التي بذلت استعداداً للكأس الغالية، إلى جانب حرصنا الدائم على الوجود في جميع البطولات والمحافل الرياضية».

من جانبه، قال عبدالله الشامسي، إداري نادي بني ياس للجو جيتسو: «الاهتمام المباشر من الإدارة العليا للنادي، وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، كان العامل الأبرز في تطور اللعبة بالنادي، وتحفيز الكادر الإداري والفني وصقل عزيمة اللاعبين، سواء أثناء التدريبات، أو خوض النزالات.

ونحن سعداء بالتأهل إلى الدور النهائي لفئتي الرجال والسيدات، ونثق بأن لاعبينا سيقدمون أداءً قوياً ليكون المركز الأول من نصيبهم، ونكرر قصة نجاحنا في الأعوام الأربعة الأخيرة».

بدوره، أوضح رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجو جيتسو، أهمية تنظيم البطولة بهذا التوقيت المثالي، ما يمنح الجهاز الفني للمنتخب الوطني فرصة الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين واللاعبات لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة، والعمل على الاستفادة من نقاط القوة، ومعالجة أي ثغرات أو تحديات، خلال المعسكر الإعدادي الذي ينطلق في الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف: «ما شهدناه اليوم من أداء قوي للاعبين على البساط، يثبت لنا أنهم على قدر الآمال والتطلعات، انطلاقاً من حرصهم على الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة أمامهم، لرفع جاهزيتهم قبيل انضمامهم إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، استعداداً لبطولة آسيا للجو جيتسو المقرر لها مطلع مايو المقبل».

وقالت مارينا ريبيرو، مدربة نادي بني ياس: «قدمت بطلاتنا أداءً ممتازاً، وأظهرن قوة كبيرة، حيث تأهل فريقنا لخوض النهائيات. ونحرص دوماً على اعتماد استراتيجيات متنوعة في كل نزال، ونثق بأن لاعباتنا على أتم الاستعداد لخوض جميع المنافسات، حيث بذلن قصارى جهدهن في التدريب والتحضير للبطولة، وأعتقد بأن رياضة الجو جيتسو في دولة الإمارات تحقق تطوراً لافتاً عاماً بعد عام، ونرى مزيداً من المواهب الإماراتية والأداء المتطور، خلال البطولات، وفي مختلف فئات الأحزمة. وتجمع هذه البطولة أقوى اللاعبات في الدولة، وتمنحهن الحافز للتدرب أكثر، والفوز بالبطولات العالمية القادمة».

فن الإخضاع

أكدت أسماء الحوسني، لاعبة نادي بني ياس، أن الفريق يسعى إلى جمع أكبر عدد من النقاط، ما يدفعنا إلى محاولة إنهاء النزالات عن طريق الإخضاع منذ الثواني الأولى، ولذلك فنحن على أهبة الاستعداد دائماً لتنفيذ مختلف التقنيات التي تضمن لي الفوز. وتحظى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بمكانة خاصة في قلوبنا جميعاً، لذا حرصنا في النادي على الاستعداد بقوة للمشاركة، وكنا نتدرب مرتين يومياً، إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية، ونتطلع إلى الفوز، وإحراز الكأس للمرة الخامسة على التوالي. وتضيف: «منافسات اليوم الأول كانت حافلة بالتحديات، ولكنني استطعت تجاوزها بالتركيز والإصرار. ولا شك أن النزال الأخير كان الأصعب، حيث تطلب مني أعلى درجات التركيز على أدق التفاصيل، خصوصاً أن منافستي كانت على قدر كبير من الكفاءة. أشعر بفخر كبير للوصول إلى نهائي البطولة، وسأبذل كل ما في وسعي في الدور النهائي للصعود برفقة زميلاتي إلى منصة التتويج».