الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاتسيو يتخلص من أحزان «حقبة ساري»!

لاتسيو يتخلص من أحزان «حقبة ساري»!
17 مارس 2024 08:39

روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نابولي يوقف انتصارات الإنتر في لقاء «الجريحين»
«أزمة» تؤجل مباراة فيورنتينا وأتلانتا!


بدأ لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، حقبة ما بعد مارويتسيو ساري الذي استقال من تدريب نادي العاصمة، بفوز خارج الديار على فروزينوني 3-2، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأعلن لاتسيو استقالة ساري بعد النتائج المتردية في الآونة الأخيرة، تاركاً مكانه موقتاً في المباراة لمساعده جوفاني مارتوتشيلو، بانتظار تعيين «البديل» المرشح أن يكون الكرواتي إيجور تودور بحسب التقارير.
وقرر ساري ترك المنصب الذي استلمه في 2021، بعدما تلقى لاتسيو ثلاث هزائم متتالية في الدوري، إضافة إلى خروجه من ثمن نهائي دوري الأبطال بالخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-3 إياباً، بعد فوزه ذهاباً في العاصمة 1-0.
أنهى لاتسيو الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري المحلي، لكنه دخل مباراته وفروزينوني وهو في المركز الحادي عشر، قبل أن يشق طريقه موقتاً إلى التاسع بفوزه الثالث عشر للموسم، والذي جاء بعدما كان متخلفاً بهدف الإسباني بول ليرولا بكرة رأسية «13»، قبل أن يدرك التعادل عبر ماتيا زاكانيّ، بعد عرضية من الفرنسي ماتيو جيندوزي «38».
وفرض البديل الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس نفسه نجم اللقاء بتسجيله ثنائية لنادي العاصمة، الأول بعد أقل من دقيقة على دخوله بكرة رأسية، إثر ركلة حرة نفذها الإسباني لويس ألبرتو «57»، والثاني بتسديدة من مسافة قريبة إثر ركنية «62».
ورغم عودة فروزينوني إلى الأجواء بهدف للمغربي وليد شديرة الذي وصلته الكرة من كايلب أوكولي، إثر ركلة ركنية «70»، حافظ لاتسيو على تقدمه حتى صافرة النهاية، ملحقاً بمضيفه الهزيمة السابعة عشرة للموسم في المركز الثامن عشر بـ24 نقطة.

 

الدوري الإيطالي
لاتسيو
ماوريتسيو ساري
فروزينوني
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
الرياضة
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
اليوم 13:51
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اقتصاد
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اليوم 13:48
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
الرياضة
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
اليوم 13:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©