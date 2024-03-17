لاتسيو يتخلص من أحزان «حقبة ساري»!

روما (أ ف ب)



بدأ لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، حقبة ما بعد مارويتسيو ساري الذي استقال من تدريب نادي العاصمة، بفوز خارج الديار على فروزينوني 3-2، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن لاتسيو استقالة ساري بعد النتائج المتردية في الآونة الأخيرة، تاركاً مكانه موقتاً في المباراة لمساعده جوفاني مارتوتشيلو، بانتظار تعيين «البديل» المرشح أن يكون الكرواتي إيجور تودور بحسب التقارير.

وقرر ساري ترك المنصب الذي استلمه في 2021، بعدما تلقى لاتسيو ثلاث هزائم متتالية في الدوري، إضافة إلى خروجه من ثمن نهائي دوري الأبطال بالخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-3 إياباً، بعد فوزه ذهاباً في العاصمة 1-0.

أنهى لاتسيو الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري المحلي، لكنه دخل مباراته وفروزينوني وهو في المركز الحادي عشر، قبل أن يشق طريقه موقتاً إلى التاسع بفوزه الثالث عشر للموسم، والذي جاء بعدما كان متخلفاً بهدف الإسباني بول ليرولا بكرة رأسية «13»، قبل أن يدرك التعادل عبر ماتيا زاكانيّ، بعد عرضية من الفرنسي ماتيو جيندوزي «38».

وفرض البديل الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس نفسه نجم اللقاء بتسجيله ثنائية لنادي العاصمة، الأول بعد أقل من دقيقة على دخوله بكرة رأسية، إثر ركلة حرة نفذها الإسباني لويس ألبرتو «57»، والثاني بتسديدة من مسافة قريبة إثر ركنية «62».

ورغم عودة فروزينوني إلى الأجواء بهدف للمغربي وليد شديرة الذي وصلته الكرة من كايلب أوكولي، إثر ركلة ركنية «70»، حافظ لاتسيو على تقدمه حتى صافرة النهاية، ملحقاً بمضيفه الهزيمة السابعة عشرة للموسم في المركز الثامن عشر بـ24 نقطة.