الهلال.. «السلسلة 29»

الرياض (أ ف ب)



واصل الهلال المتصدر سلسلته التاريخية، بحصد الفوز التاسع والعشرين توالياً في كافة المسابقات، وذلك على حساب ضيفه ضمك في الوقت القاتل 2-1 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ودخل الهلال التاريخ من بابه الواسع، عندما تفوق على مواطنه الاتحاد 2-0، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إذ بات أول فريق يتنزع 28 انتصاراً متتالياً، متفوقاً على نيو ساينتس الويلزي الذي حقق 27 توالياً بين 14 أغسطس 2016 و30 ديسمبر 2016، حين حطم رقماً حققه أياكس الهولندي «26 انتصاراً متتالياً» بين 1971 و1972.

عادل الهلال الفريق الويلزي بين 25 سبتمبر 2023 و8 مارس 2024، في سلسلة بدأت بفوز على الجبلين في كأس الملك، وصولاً إلى الفوز في المرحلة الماضية من الدوري على الرياض 3-1.

وبعد تكراره الفوز على الاتحاد في جدة «فاز ذهاباً 2-0 أيضاً»، انفرد فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بهذا الرقم القياسي، ثم عززه بفوزه السابع عشر توالياً في الدوري، مبقياً على فارق الـ12 نقطة الذي يفصله عن ملاحقه النصر الفائز على الأهلي 1-0.

وعانى الهلال للفوز، إذ انتظر حتى الدقيقة 79 لافتتاح التسجيل عبر سالم الدوسري، لكن ضمك عادل في الدقيقة 86 عبر الكرواتي دوماجوي أنتوليتش.

وتعرض ضمك لضربة بطرد ضاري العنزي في الدقيقة 88، بعد تدخل عنيف على البرازيلي ديلجادو الذي سجل بنفسه هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي غياب مهاجمة الفرنسي كريم بنزيمة بسبب الإصابة، استعاد الاتحاد حامل اللقب توازنه بعد الخيبة القارية، وحقق فوزاً كبيراً خارج قواعده على حساب الفتح بنتيجة 4-2.

وسجل رباعية الاتحاد المغربي عبدالرازق حمدالله «39 من ركلة جزاء و77»، والبرتغالي جوتا «4+45» وأحمد الغامدي «64»، فيما سجل للفتح سالم النجدي «6» وسعد الشرفاء «66».

ورفع الاتحاد الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 77، بعد طرد مد الله العليان لتلقيه الإنذار الثاني، رصيده الى 43 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفتح عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وحسم التعادل السلبي مباراة الرائد أمام ضيفه التعاون في «ديربي القصيم»، ورفع التعاون رصيده إلى النقطة 43 في المركز الخامس، فيما بات رصيد الرائد 24 نقطة في المركز الثالث عشر.