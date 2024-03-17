نيس يخرج من «انعدام الوزن»!

باريس (أ ف ب)



تنفس نيس الصعداء بفوز أول في الدوري الفرنسي لكرة القدم منذ 27 يناير، وجاء على حساب مضيفه لنس وصيف بطل الموسم الماضي 3-1 في المرحلة السادسة والعشرين.

ودخل نيس اللقاء على خلفية ست مراحل متتالية، من دون فوز وخروج من ربع نهائي الكأس قبل ثلاثة أيام على يد باريس سان جيرمان 1-3، ما جعله مرشحاً للعودة من ملعب لنس بهزيمة ثالثة توالياً في «ليج 1»، لاسيما أن مضيفه يتقدم عليه في الترتيب ولم يخسر سوى مرة واحدة في المراحل السبع الماضية.

لكن فريق المدرب الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي كشر عن أنيابه باكراً، بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 11 عبر النيجيري تيريم موفي، وأضاف هدفين آخرين في الشوط الثاني بواسطة كيفريم تورام «53» وموفي مجدداً «67 من ركلة جزاء»، قبل أن يسجل لنس هدفه الوحيد بواسطة إيلي واهي «76».

وبفوزه الثالث توالياً على لنس، تمكن نيس من تخطي فريق المدرب فرانك هاز الذي بات سادساً، والصعود إلى المركز الرابع موقتاً بـ 43 نقطة.