سواريز «المنقذ» في غياب ميسي

لوس أنجلوس (د ب أ)



سجل المهاجم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز هدفين، قاد بهما فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على مضيفه دي سي يونايتد 3-1، في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم. وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن إنتر ميامي وسط تكهنات بشأن معاناته من إصابة في الساق اليمنى.

وتقدم جاريد ستراود بهدف لدي سي يونايتد في الدقيقة 14، وبعدها بعشر دقائق أدرك ليوناردو كامبانا التعادل لإنتر ميامي.

وشارك سواريز من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 62، واحتاج إلى عشر دقائق فقط لتسجيل الهدف الثاني لإنتر ميامي، بتسديدة بقدمه اليسرى، من مسافة قريبة، بعد تمريرة من ليوناردو كامبانا.

وأحرز سواريز الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميامي في الدقيقة 85، بتسديدة بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء.