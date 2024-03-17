سون يطالب توتنهام بالنظر في المرآة!

لندن (رويترز)



قال سون هيونج- مين قائد توتنهام إن اللاعبين بحاجة إلى النظر في المرآة، بعد هزيمة قاسية 3-صفر أمام فولهام، ألقت بظلال من الشك على حظوظهم في إنهاء الموسم، ضمن الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الفوز سيمنحهم أفضلية أمام أستون فيلا في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، لكنهم قدموا عرضاً ضعيفاً، إذ سجل رودريجو مونيز هدفين لأصحاب الضيافة.

وقال سون الذي أهدر فرصة واحدة عندما كانت النتيجة التعادل دون أهداف «إنه أمر مخيب للآمال ومحبط للغاية، على كل فرد أن ينظر في المرآة ويعترف بالخطأ، ولم يكن الأمر جيداً بما فيه الكفاية، لم نبذل الجهد الذي بذلناه هذا الموسم، الأداء لم يكن جيداً بما فيه الكفاية، الجميع بحاجة إلى صحوة كبيرة».

وأثار أداء توتنهام دهشة كبيرة، بالنظر إلى فوزه الرائع 4-صفر على أستون فيلا مطلع الأسبوع الماضي، وأنهت الهزيمة تسجيلهم في كل مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ومن المؤكد أن سون لم يكن يتلاعب بكلماته، وقال مهاجم كوريا الجنوبية «في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا لم تكن جاهزاً ستعاقب، أستون فيلا فريق رائع وكذلك فولهام، إذا لم تقدم 100% ستعاقب، لا تحصل على ثلاث نقاط مجاناً».

وأضاف «تراجعنا خطوتين للوراء، نحن الآن بحاجة إلى اتخاذ خطوة إلى الأمام، إنه أمر غير مقبول من الجميع بما فيهم أنا، كانت هزيمة غير مقبولة، نحن نمثل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، نحن نمثل توتنهام، لم يكن هذا قريباً مما كنا نفعله هذا الموسم، إنه أمر محزن للغاية أن نشاهد هذا، المشجعون لا يستحقون ذلك، الخسارة كانت قاسية جداً».