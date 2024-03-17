«السيتي» يكتب التاريخ بـ «السداسية المتتالية»



لندن (د ب أ)



حقق مانشستر سيتي إنجازاً تاريخياً، بعد وصوله إلى نصف النهائي من نسخة الموسم الحالي بكأس إنجلترا لكرة القدم، بتغلبه على نيوكاسل يونايتد 2-صفر، وبات ذلك التأهل هو السادس على التوالي لـ «البلومون» في البطولة، ليصبح أول فريق في تاريخ الكأس يحقق ذلك الإنجاز.

ومنذ موسم 2019-2018 إلى الموسم الجاري، تأهل «سيتي» إلى نصف النهائي، وفاز باللقب مرتين، وخرج من الدور قبل النهائي ثلاث مرات، وتُوج باللقب موسم 2018-2019 على حساب واتفورد بفوزه 6-صفر، كما تُوج بلقب نسخة الموسم الماضي على حساب مانشستر يونايتد 2-1، وخسر أمام أرسنال 2020 وتشيلسي 2021 وليفربول 2022.