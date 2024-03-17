الظنحاني: اللعب للمنتخب طموح لا يتوقف

مراد المصري (أبوظبي)



أكد فهد الظنحاني حارس بني ياس الذي يملك أعلى عدد من التصديات هذا الموسم، في «دوري أدنوك للمحترفين» بـ «69 إنقاذاً» إلى الآن، أن طموح الانضمام إلى المنتخب الوطني يراوده دائماً، مثل جميع لاعبي الإمارات، وأنه لا يزال يسعى للاجتهاد، في انتظار أن يحين وقت اللعب لـ «الأبيض».

وجاء حديث الظنحاني، بعدما واصلت قائمة «الأبيض» خلوها من أسمه، وقال «البركة في اللاعبين الموجودين، وأتمنى أن يحالفني التوفيق للدفاع عن قميص المنتخب في المستقبل، وأحترم كل القرارات، وكلي ثقة بالحفاظ على مستواي، وأن أكون دائماً عند حُسن ظن والجماهير، وأتمنى أن يكون لي نصيب العودة مرة أخرى إلى صفوف المنتخب».

وكشف الظنحاني، عن سر حفاظه على مستواه في السنوات الأخيرة، وتألقه مع «السماوي»، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى الاجتهاد المستمر إلى الأفضل، فضلاً عن مساعدة زملائه اللاعبين في الملعب، وقال «لا أحب الحديث عن نفسي، ولكن أقوم دائماً بتدريبات إضافية، منها صالة اللياقة من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً، وغيرها من الأشياء للحفاظ على جاهزيتي».

ورداً على تراجع أداء بني ياس الذي تعرض لثلاث خسائر متتالية في الدوري، من دون تسجيل أي هدف، قال «تقديم الأداء الجيد لا يكفي، وأنت مطالب بحصد النقاط، والأمر يعود إلى عدم استغلال الفرص التي تتاح لنا لتسجيل الأهداف، وهو شيئ يجب أن يعمل عليه اللاعبون، عندما تحصل على 5 إلى 6 فرص ولا تترجمها، فإن هذا شيء سلبي، يجب أن نتجاوزه، ونطور أنفسنا على صعيد الجانب الهجومي».

وأضاف «لعبنا مباريات قوية متتالية في الفترة الماضية، وأمامنا مواجهتان أمام عجمان والإمارات، وعلينا أن نجتهد فيهما، وأن نكسب المباراتين مهما كان الأداء».

ورفض الظنحاني اعتبار أن فريقه يفكر في حسابات الهبوط، في ظل توقف رصيده الحالي عند 16 نقطة في ترتيب الدوري، وقال «عقلية الفريق مختلفة تماماً، ولا نفكر في صراع الهبوط، ولكن في كرة القدم يجب دائماً أن تجتهد، وأن تشعر بالمسؤولية في جميع المباريات».

وختم الظنحاني حديثه بالتفاؤل بقدرة تجاوز المرحلة الحالية التي يمر بها «السماوي»، وقال «يجب أن نعاتب أنفسنا، وليس الجهاز الإداري أو الفني، ومطالبون بمضاعفة مجهودنا، وأن ندرك أنه لا يوجد مباراة سهلة هذا الموسم، وأتوقع أن يكون هناك تغيير إلى الأفضل في الفترة القادمة».