حمدان سعيد: نعاني «أزمة مواهب» في السلة!

علي معالي (دبي)



عقد اتحاد كرة السلة ورشة عمل رمضانية حملت عنوان «التربية والتدريب»، حاضر فيها حمدان سعيد الزعابي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة شؤون اللاعبين والأندية، وقاسم دعدوش سكرتير لجنة الحكام، وحضرها 30 مدرباً وإدارياً من مختلف أندية الدولة.

وركزت الورشة بدرجة كبيرة على المراحل السنية، واستعرض حمدان سعيد النجم الأسبق العديد من الأمور التي يمكن أن تسهم في إفراز المواهب بالمراحل السنية، مشيراً إلى وجود أزمة مواهب بالفعل في ملاعبنا، وأن أحد الأسباب يعود إلى المدربين والإداريين.

وطالب حمدان بأن يكون العمل من خلال التناغم أكثر بين المدرب والإداري، وأن يهتم المدرب بالتدريب، ويعطي كل ما لديه خلال الحصة التدريبية، وبتوجيه اللاعبين بالمراحل خاصة «المدارس»، وجعلهم يستمتعون باللعبة من دون ضغوط يكون لها تأثيرها السلبي على بدايتهم مع اللعبة.

وتناول حمدان سعيد عدم وجود منتخبات لمراحل سنية معينة لندرة المواهب، مما جعل الاتحاد يعتذر عن عدم المشاركة في بعض البطولات.

وتناقش المدربون والإداريون حول الظروف التي تحكم مجال اللعبة في الوقت الراهن، ودارت الورشة حول محاور أساسية عدة، منها مناقشة أساليب التربية والتدريب، ولاعبي المراحل السنية، ووظيفة الجهازين الإداري والفني تجاههم.