4 لاعبين يتصدرون «دولية الشارقة» للشطرنج



الشارقة (الاتحاد)



تصدر 4 لاعبين اليوم الأول من «النسخة الـ29» لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 210 لاعبين ولاعبات، منهم 30 من أصحاب الألقاب الدولية يمثلون 32 دولة، وحصل «الرباعي» على 5 نقاط بـ«العلامة الكاملة» في أول 5 جولات، يتقدمهم المصنف الأول الطاجيكي فاروق أموناتوف، بعد فوزه في الجولة الخامسة على المصري عبدالرحمن هشام، والصربي إيجور ميلادينوفيتش على اليمني بشير القديمي، والكوبي وولتر أرينسيبيا على التركي ميرت إردوجدو، والفلبيني أوليفر ديماكيلينج، بعد فوزه على الزامبي موساتوي سيموتوي.

جاء 7 لاعبين في المركز الثاني برصيد 4.5 نقطة، يتقدمهم المغربي مخلص العدناني، والذي اكتفى بـ«نقطة» أمام الأوزبكي أليكسي بارسوف، خلف «المتصدرين الأربعة»، بالإضافة إلى المولدافي فايوريل لورداتشيسكو والأوزبكي جاخينجير فاخيدوف ومحب أمير، والأوكراني ألكسندر زوبارييف، والجورجي سيباشفيلي.

حضر الافتتاح تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، ونبيل عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس الشارقة الرياضي، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعدد من أعضاء مجلسي إدارة الاتحاد والنادي.

وأكد عمران عبدالله عمران، أن البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين ذوي الألقاب العالمية، من عدد من الدول العريقة في عالم الشطرنج، والبطولة منذ إقامتها قبل 29 عاماً تعتبر محط اهتمام وانتباه عدد من اللاعبين الكبار، ونشكر مجلس الشارقة الرياضي لدعمه الدائم لجميع أنشطة النادي وفعالياته.

وأوضح أنه سيتم استخدام الرقع الإلكترونية لنقل المباريات للعالم عبر شبكة الإنترنت على الطاولات العشر الأولى، وتبلغ جوائز البطولة 20 ألف درهم للفائزين العشرة الأوائل، بالإضافة إلى الجوائز التشجيعية لأفضل لاعب من الإمارات وأفضل لاعب من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.