ألكاراز وميدفيديف.. «الموعد النهائي»



إنديان ويلز (رويترز)

بعد تأخره بمجموعة، انتفض الإسباني كارلوس ألكاراز «حامل اللقب»، وفاز على منافسه الإيطالي يانيك سينر 1-6 و6-3 و6-2، ليصعد إلى نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس بولاية كاليفورنيا، ويوقف مسيرة انتصارات سينر هذا الموسم التي استمرت في 16 مباراة متتالية.

وكان سينر بطل أستراليا المفتوحة اللاعب الأكثر توهجاً في بطولات العام الحالي، وبدا مقبلاً على الفوز بالمباراة، التي تأخرت لمدة ثلاث ساعات بسبب المطر، عندما فاز بالمجموعة الأولى في 34 دقيقة، بعد أن أرسل اللاعب الإسباني الكرة خارج الملعب.

لكن ألكاراز كسر إرسال سينر، وتقدم 3-1 في المجموعة الثانية، ثم لعب كرة ساقطة لم يحاول سينر رغم سرعته محاولة إعادتها، ليفرض مجموعة ثالثة لحسم نتيجة المباراة.

وفي المجموعة الثالثة كسر ألكاراز إرسال سينر، وبدا سينر وكأنه يعاني من مشكلة في اليد اليسرى، بعد محاولة لإنقاذ نقطة لكسر الإرسال، واصطدامه بأرض الملعب الصلبة.

وكسر اللاعب الإسباني إرسال منافسه مرة أخرى ليتقدم 4-1، قبل أن يحسم الفوز بضربة أمامية، ليحرم سينر من انتزاع المركز الثاني عالمياً منه، والفوز رقم 20 توالياً في مسيرة انتصارات تمتد من العام الماضي.

ويلتقي ألكاراز في المباراة النهائية مع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع في البطولة الذي فاز في مباراة قبل النهائي الثانية على الأميركي تومي بول 1-6 و7-6 و6-2.

وفي مواجهة بول الذي لعب أمام جمهور بلاده حقق ميدفيديف عودة مماثلة لعودة ألكاراز، رغم أن اللاعب الأميركي كان سريعاً ولم يخسر سوى شوط واحد في المجموعة الأولى قبل انتفاضة ميدفيديف.

وأنقذ بول نقطتين لحسم المجموعة الثانية، لكن ميدفيديف فاز بخمس نقاط متتالية ليعادل النتيجة 1-1 وتمتد المباراة لمجموعة فاصلة تفوق فيها اللاعب الروسي بوضوح، وكان ألكاراز فاز على ميدفيديف في نهائي البطولة العام الماضي.