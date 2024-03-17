الوحدة وبني ياس يتوّجان بكأس رئيس الدولة للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

حضر الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الدولة لدى دولة قطر الشقيقة، نهائي كأس رئيس الدولة للجو جيتسو، وتوّج الفائزين، في فئة الكبار للرجال والسيدات، وذلك في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي.

وتوجّه سموه بالتهنئة إلى جميع الفائزين الذين استحقوا الفوز والصعود إلى منصة تتويج البطولة الأغلى، مشيداً بالدور المحوري الذي يؤديه اتحاد الجو جيتسو في تطوير هذه الرياضة والنهوض بها داخل الدولة وخارجها.

حضر المنافسات، وشارك في تتويج الفائزين، عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعدد من مسؤولي الأندية المشاركة، وممثلون عن الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للاتحاد.

ونجح الوحدة في الفوز بلقب فئة الرجال، متفوقاً على بني ياس الذي حلّ وصيفاً، بينما جاء العين ثالثاً، أما في منافسة فئة السيدات، فتصدر بني ياس المنافسة، وحصل على المركز الأول، فيما حلّ الوحدة في المركز الثاني، وجاء العين ثالثاً.

وهنأ عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي الفائزين بالمراكز الأولى، مؤكداً أن بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو بما تحمله من قيمة ورمزية، تستنهض مهارات وقدرات اللاعبين ليقدموا أفضل أداء ممكن على البساط، وهو ما أثلج الصدور، موجهاً الشكر للأندية على دورها المحوري في رعاية المواهب واستقطاب الأبطال، وتوفير بيئة تنافسية تساعد في مواصلة نموهم وتطورهم.



وتوجه الهاشمي بالشكر والعرفان إلى الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الدولة لدى دولة قطر الشقيقة، على حضوره جانباً من المنافسات، ومشاركته في تتويج الفائزين، وثمن الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجو جيتسو من قبل القيادة الرشيدة، مؤكداً أنه الحافز الأول وراء كل الإنجازات التي تحققها اللعبة في مختلف المحافل بسواعد أبناء وبنات الوطن.

وأوضح أن الاتحاد لا يدخر جهداً في ترجمة هذا الدعم عبر وضع الخطط والإستراتيجيات المناسبة التي تعزز ريادة الدولة على خريطة الجو جيتسو العالمية، من خلال ابتكار برامج نشر اللعبة، واستقطاب النجوم وصناعة الأبطال القادرين على التألق محلياً وعالمياً.

وقال الهاشمي: «احتضنت نسخة هذا العام من البطولة ألمع النجوم على الساحة المحلية، وهو الأمر الذي جعل منافساتها الأقوى على الإطلاق»، لافتاً إلى أن «الحضور الجماهيري الرائع والتنظيم الاستثنائي وتفاني فرق العمل، ودعم الشركاء، ساهمت بشكل مؤثر في إخراج بطولة ناجحة واستثنائية بكل المقاييس».

وتميزت نزالات بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو بالكثير من التنافسية والندية بين الأندية، ويعود السبب في ذلك إلى قوة النزالات عنصراً أساسياً في تحديد مسار حامل اللقب، حيث يتطلب تحقيق اللقب في البطولة جهداً جماعياً لا يقل أهمية عن المهارة الفردية، وعلى الرغم من أهمية الأداء الفردي على صعيد التقنيات والمهارة والقدرة البدنية، إلا أن الفوز يتطلب أيضًا تنسيقاً وتعاوناً نموذجياً بين أفراد الفريق.

ويفرض نظام البطولة على الأندية الطامحة إلى اعتلاء منصة التتويج التفوق على جميع الأندية المنافسة، وتحقيق أكبر عدد من الانتصارات في النزالات بين اللاعبين، لذا تعين على جميع اللاعبين أن يكونوا في أتم الجاهزية في كل جولة مع الحفاظ على التركيز التام حتى اللحظات الأخيرة من النزالات.

ومن أبرز مكاسب البطولة إدراك اللاعبين للقيمة الحقيقية للتعاون والعمل الجماعي في سبيل الوصول إلى الهدف، وهو الأمر الذي تجسّد في منافسات البطولة ونظامها، حيث ذهب اللقب إلى الأندية التي حققت أكبر عدد من الانتصارات في المرحلتين التمهيدية والنهائية، من خلال جهد جماعي للفريق، اعتمد على جميع اللاعبين ومساهماتهم كركيزة أساسية لتحقيق الإنجاز.

المحرزي: سعادة «عنابية» بلقب الرجال

قال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية: سعادتنا لا توصف بحصد اللقب في فئة الرجال، خصوصاً أننا ننتظر هذه اللحظة منذ أربعة أعوام، واجتهد أبناؤنا وبناتنا ونالوا نصيبهم بكل جدارة واستحقاق من منصة التتويج، ونهدي هذا الانتصار الكبير إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، أكبر الداعمين لنا، وإلى كل المسؤولين في الإدارة والجماهير الوفية.

وأضاف: «قمنا هذا الموسم بانتداب مجموعة من اللاعبين واللاعبات المتميزين، ولا شك بأن الخطوة آتت ثمارها عبر تحقيق لقب فئة الرجال ووصافة فئة السيدات، ونتطلع إلى مواصلة التألق في الفترة القادمة».

الكثيري: إنجازات فريدة لـ«السماوي»



أعرب سالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية، المدير التنفيذي لنادي بني ياس الرياضي، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه أبطال النادي في النسخة الحالية، حيث تمكنت سيدات نادي بني ياس من الحفاظ على لقب البطولة الغالية، فيما حلّ فريق الرجال وصيفاً، بعد هيمنته على اللقب لأربعة أعوام متتالية، لافتاً إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة ودعم رئاسة النادي مهدا لهذه النجاحات.

وتقدم الكثيري بالتهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس النادي، وإلى أعضاء مجلس الإدارة على هذه الإنجازات الفريدة للنادي في ساحات الجو جيتسو، منوهاً بدور الإدارة العليا في تهيئة أفضل الظروف لمختلف الألعاب بما يحقق الإنجازات ويرعى الكفاءات والمواهب القادرة على صون مكتسبات النادي.

لحظة تاريخية

وأعرب لاعب نادي الوحدة عمر السويدي عن سعادته البالغة بإنجاز ناديه الفائز بكأس رئيس الدولة للجو جيتسو لفئة الرجال بعد طول انتظار، ورفعه لكأس البطولة الغالي على منصة التتويج بين زملائه، واصفاً اللحظة بأنها «من أسعد اللحظات في مسيرته الرياضية».

وأضاف: «كان نزالي النهائي أمام زميلي البطل زايد الكثيري لحظة تاريخية، والتفوق على بطل عالمي مثله يعد إنجازاً بحد ذاته لكنني أعتقد بأننا جميعاً فائزون بتشريفنا لوطننا وقيادتنا، من خلال تألقنا في هذه البطولة الاستثنائية».

تقارب المستوى

قالت بلقيس الهاشمي، الفائزة مع بني ياس في فئة السيدات، والتي أسهمت في محافظة النادي على لقبه: «كأس رئيس الدولة للجو جيتسو أغلى بطولة على قلبي، والفوز بها بمثابة وسام على صدورنا يبقى للأبد، لقد كان النزال النهائي من أروع النزالات التي خضتها في الأعوام الأخيرة أمام زميلتي في المنتخب عائشة الشامسي التي صعّبت عليّ المهمة، نظراً لما تتمتع به من موهبة كبيرة، وأتشارك معها الكثير من الخصائص الفنية وتقارب المستوى، لكن بالعزيمة والإصرار استطعت تحقيق هدفي والوصول إلى منصة التتويج».

منصة التتويج

وقال خالد الشحي، لاعب العين للجو جيتسو: «نجحنا في الوقوف على منصة التتويج، رغم بعض التحديات وصعوبة المنافسة، وسعيت جاهداً إلى مساعدة زملائي لكسب أكبر عدد من النقاط لتحقيق نتيجة أكثر تميزاً، والمركز الثالث في البطولة إنجاز طيب، ونجحنا في الخروج بعدد من المكاسب التي نبني عليها مستقبلاً».