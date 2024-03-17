«شباب النمور» يفرض الأفضلية بـ«وصافة 21»

معتصم عبدالله (دبي)



قلص اتحاد كلباء «وصيف» ترتيب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، فارق النقاط بينه والعين «المتصدر» إلى ثلاث نقاط فقط، مع نهاية «الجولة الـ16»، والتي شهدت فوز «النمور» على ضيفه الجزيرة «الثالث» بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، بفارق نقطتين أمام «فخر أبوظبي»، وثلاث نقاط خلف «الزعيم» المتصدر، بعد أن اكتفى «البنفسج» بالتعادل أمام ضيفه عجمان «الثامن» بنتيجة 3-3.

وفي بقية مباريات الجولة، عاد الشارقة «الرابع» بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه النصر «التاسع» بنتيجة 3-1، وخسر شباب الأهلي «السادس» أمام مضيفه البطائح «الثاني عشر»1-2، والوحدة أمام حتا 1-4، فيما تغلب بني ياس على الوصل 1-0، وخورفكان على حساب الإمارات 3-1.

وقاد الثنائي المواطن، سيف الزعابي وفهد باروت «النمور» إلى الفوز على حساب ضيفه «فخر أبوظبي»، بعدما افتتح الأول التسجيل في الدقيقة 9، وأضاف الثاني هدف تأكيد التفوق في الدقيقة 80، ليرتقي «النمور» إلى مقعد «الوصافة» برصيد 32 نقطة، على حساب الجزيرة «المتراجع» إلى الثالث، بعد أن تجمد رصيده عند 20 نقطة.

وأكد الفوز بثنائية نظيفة أمام «فخر أبوظبي» على الأفضلية المطلقة لدفاع «النمور» في «دوري 21» خلال الموسم الحالي 2023- 2024، والذي استقبلت فيه شباك الفريق 13 هدفاً في 16 مباراة، ليكون أقوى دفاع في الدوري.

وتعد مباراة الجزيرة 2-0، السابعة في الموسم الحالي التي يحافظ فيها اتحاد كلباء على «نظافة شباكه»، بداية من مواجهة الشارقة 1-0، البطائح 2-0، عجمان 0-0، حتا 3-0، الإمارات 4-0، الوصل 4-0، بني ياس 2-0، وصولاً إلى مباراة الجزيرة الأخيرة.

وانتهج الجهاز الفني لـ«النمور» في «دوري 21»، والذي قاده العراقي غازي الشمري قبل تصعيده إلى الفريق الأول خلفاً للإيراني «المقال» فرهاد مجيدي، مقابل إسناد مهمة «فريق 21» إلى المدرب محمد الغزواني، مبدأ «المداورة» بين ثنائي حراسة المرمى حمد المنصوري «27 عاماً» والذي يشارك بديلاً مع الفريق الأول، وسيف الزعابي صاحب الـ«22 عاماً»، وشارك المنصوري في 6 مباريات بدوري 21، مقابل 10 مباريات للزعابي.



نتائج «الجولة الـ16»

الوحدة – حتا 1- 4

الوصل – بني ياس 0- 1

خورفكان – الإمارات 3- 1

اتحاد كلباء – الجزيرة 2- 0

النصر – الشارقة 1- 3

البطائح – شباب الأهلي 2- 1

العين – عجمان 3-3

ترتيب الصدارة

1- العين 35 نقطة «15 مباراة»

2- اتحاد كلباء 32 نقطة «16 مباراة»

3- الجزيرة 30 نقطة «15 مباراة»

4- الشارقة 30 نقطة «15 مباراة»