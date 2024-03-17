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الرياضة

«المطاردون» يمتنعون في «غياب الهداف»!

«المطاردون» يمتنعون في «غياب الهداف»!
17 مارس 2024 15:00


رضا سليم (دبي)

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احتفظ التوجولي لابا كودجو مهاجم العين بصدارة الهدافين، بعد «الجولة الـ16»، من «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 11 هدفاً، رغم غيابه للإصابة التي تعرض لها في مباراة بني ياس ضمن «الجولة الـ14» للدوري، وفشل أي لاعب في الوصول إلى رقمه أو تخطيه، ولم يستفد المتنافسون في سباق الهدافين من غيابه، حيث امتنعوا عن التسجيل في الجولة، باستثناء فابيو ليما لاعب الوصل الذي سجل هدفاً في مرمى بني ياس، ورفع رصيده إلى 10 أهداف، وعمر خربين لاعب الوحدة الذي سجل في مرمى حتا، ووصل إلى 10 أهداف، ومهدي قايدي لاعب اتحاد كلباء «8 أهداف»، وغاب عن هز الشباك علي مبخوت مهاجم الجزيرة «9 أهداف»، وكايو لوكاس لاعب الشارقة «8 أهداف»،، ولورانسي لاعب خوفكان «7 أهداف».
ونجح المغربي سفيان رحيمي مهاجم العين في التقدم بشكل واضح ضمن العشرة الأوائل في ترتيب الهدافين بعد «الهاتريك» الذي سجله في شباك عجمان، بعدما كان رصيده 4 أهداف قبل المباراة، وهو ما وضعه في المركز الثامن برصيد 7 أهداف، وهو أول «هاتريك» له في الدوري، يليه مونولو لاعب النصر «7 أهداف»، والذي لم يسجل في الجولة، بينما لحق هاريس لاعب الوصل بقائمة العشرة الأوائل في المركز الأخير، بعد هدفه في مرمى بني ياس، وبات رصيده 7 أهداف.
واستفاد عدد من اللاعبين في رفع رصيدهم التهديفي في الجولة بتسجيل أكثر من هدف، منهم مؤنس دبور الذي أحرز هدفي شباب الأهلي أمام البطائح، وهي أول ثنائية له، ورفع رصيده إلى 6 أهداف، وعثمان كمارا لاعب الشارقة الذي سجل هدفي فريقه أمام النصر ورفع رصيده إلى 5 أهداف.
وشهدت الجولة تسجيل عبدالكريم تراوري أول هدف له مع العين بمرمى عجمان، وأيضاً محمد راشد الحمادي مهاجم البطائح أول هدف له أمام «الفرسان» وسجل عمر سعيد لاعب خورفكان أول أهدافه هذا الموسم في مرمى الإمارات، والهدف الأول لدويشويف لاعب الوحدة في مرمى حتا.
وشهدت الجولة 24 هدفاً، وهي نسبة أقل من الجولة الماضية التي شهدت 29 هدفاً، وأفضل من «الجولة الـ14» التي شهدت 17 هدفاً فقط. 

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
لابا كودجو
الوصل
فابيو ليما
الوحدة
عمر خريبين
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