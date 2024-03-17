«الأبيض» جاهز لمباراتي «حسم التأهل» إلى «المرحلة الثالثة»

معتز الشامي (دبي)



يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته، على استاد جامعة نيويورك، في «المعسكر المغلق» بالعاصمة أبوظبي، استعداداً للمواجهة المهمة أمام اليمن مساء الخميس المقبل، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى «مونديال 2026» و«كأس آسيا 2027».

وأصبح «الأبيض» مكتمل العدد بوصول «خماسي» العين: خالد عيسى، وخالد الهاشمي، وحازم محمد، ويحيى نادر، ومحمد عباس، بالإضافة إلى عصام فائز لاعب عجمان، بعد الراحة التي حصلوا عليها لمدة 24 ساعة، بسبب تأخير مباراة الفريقين من «الجولة الـ16» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وأدى المنتخب تدريبه الأول يوم السبت، واقتصر على فقرات خفيفة، بعد التحاق 20 لاعباً من القائمة، وتبعهم «السداسي»، ليكتمل عقد «الأبيض» في المعسكر بقائمة الـ26 لاعباً وهم: خالد عيسى، خالد توحيد، وعلي خصيف، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وبدر ناصر، وعبدالله إدريس، وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبدالله حمد، وطحنون الزعابي، وعصام فائز، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وفابيو دي ليما، وعلي صالح، وسلطان عادل، وكايو كانيدو وزايد العامري.

ويركز البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب، على الجوانب التكتيكية والخططية، لضيق الوقت قبل مواجهة اليمن يوم الخميس المقبل، حيث يؤدي «الأبيض» تدريب اليوم مكتملاً بعد رفع الحمل التدريبي، نظراً لانتهاء برنامج استشفاء اللاعبين الذين شاركوا بقوة في مباريات الدوري، وهو ما كان دافعاً أمام الجهاز الفني للتركيز على قائمة كأس آسيا 2023 التي أقيمت في الدوحة، لتوافر الانسجام وثبات التشكيلة، وتحفيظ الدوليين المطلوب منهم.

وحرص بينتو على الاجتماع باللاعبين، للتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود من الجميع، لاسيما أن المنتخب يحتاج للمضي على طريق النتائج الإيجابية والانتصارات، من أجل الحسم المبكر لبطاقة التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المشتركة، ضمن أفضل 18 منتخباً تتنافس على أول 6 بطاقات مؤهلة إلى «مونديال 2026».

وشدد بينتو على أن «الفيصل» في اختيار التشكيلة والدفع باللاعبين في المواجهات الدولية، هو مدى الجدية والالتزام، وعليهم التحلي بالروح القتالية والانضباط التكتيكي والالتزام بالتعليمات الفنية.

ويحتاج «الأبيض» إلى «العلامة الكاملة» أمام اليمن ضمن الجولة الثالثة يوم الخميس المقبل، ثم الإياب «الجولة الرابعة» يوم 26 مارس، بمدينة الخبر السعودية، وذلك للابتعاد بصدارة المجموعة الثامنة التي تضمن أيضاً البحرين ونيبال، وعدم الانتظار للجولتين الخامسة والسادسة في يونيو المقبل أمام نيبال والبحرين، ويملك منتخبنا 6 نقاط في الصدارة من مباراتين، مقابل 3 نقاط للبحرين واليمن، ولا شيء لنيبال.

وأكد ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني، ارتفاع الروح المعنوية لجميع اللاعبين، مشيداً بالالتزام والانضباط في أجواء معسكر «الأبيض»، وحرص بينتو على الاهتمام بكافة التفاصيل، وعدم ترك أي شيء للمصادفة.

وأشار إلى أن اختيارات الجهاز الفني دائماً ما تعتمد على أبرز اللاعبين الذين قدموا مستويات قوية في الدوري، والعناصر الأجهز والقادرين على المشاركة وتنفيذ التعليمات الفنية والمهام التكتيكية، وذلك بسبب ضغط المباريات خلال الفترات الماضية، التي رفعت «رتم» أداء أغلب اللاعبين والأندية في دورينا.

وعن اكتمال الصفوف وحوافز العودة للتصفيات بعد الوداع المبكر من دور الـ16 لكأس آسيا، قال «الكل ينظر إلى الأمام، والقتال بقوة على بطاقة مؤهلة إلى «المونديال»، وذلك يبدأ من المعسكر الحالي في أبوظبي، حيث يملك اللاعبون حافزاً كبيراً، بهدف مواصلة النتائج الإيجابية، التي بدأ بها «الأبيض» مشوار التصفيات الذي له فلسفته الخاصة ويختلف عن البطولات المجمعة».

وأضاف «جميع اللاعبين يشعرون بالمسؤولية، وقادرون على إسعاد جماهير الإمارات، ونتمنى أن يجد المنتخب الدعم اللازم في مبارياته خلال مشوار التصفيات، لأن جماهير «الأبيض» دائماً ما تكون رقماً صعباً في جميع محطات المنتخب بكل المحافل، ونثق في قيامها بدورها في الدعم والمساندة خلال المرحلة المقبلة».