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الرياضة

جريجا بطل «الحمرية للدراجات»

جريجا بطل «الحمرية للدراجات»
17 مارس 2024 13:47

 
الشارقة (الاتحاد)

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أحرز بول جريجا لاعب شباب الأهلي، المركز الأول في سباق الحمرية لدراجات الطريق لفئة الكبار وتحت 23 سنة للأندية والهواة المواطنين والمقيمين، الذي أقيم بمشاركة كبيرة وصلت إلى 83 دراجاً من 13 فريقاً، ونظمه اتحاد الدراجات ضمن بطولة الدوري المحلي للأندية والفرق، وحضره الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد. 
وجاء سفيان هادي «نادي أبوظبي» في المركز الثاني، وسيف الكعبي «شباب الأهلي» في المركز الثالث، وفي فئة تحت 23 سنة، فاز أسامة صباهي، من نادي أبوظبي بالمركز الأول وتبعه يوسف الشحي «شباب الأهلي»، وزايد العبيدلي «نادي أبوظبي».
وشهد سباق فرق الهواة سيطرة شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى، بفوز حمد الصابري، وفاروق محمود وحارب إبراهيم، وعقب انتهاء السباق قام الدكتور ياسر الدوخي بتتويج الفائزين بالفئات المختلفة.

الإمارات
الدراجات الهوائية
الحمرية
شباب الأهلي
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