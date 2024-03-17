كوري يقبض على «الملك جيمس»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



تكللت عودة ستيفن كوري من إصابة في كاحله الأيمن بالنجاح، بعدما سجل 31 نقطة، وقاد فريقه جولدن ستايت ووريرز للفوز على مضيفه لوس أنجلوس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس 128-121، وذلك ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وغاب كوري «36 عاماً» الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين، عن المباريات الثلاث الماضية لفريقه الذي لم يفز سوى مرة واحدة في خمس مباريات خاضها من دونه هذا الموسم.

في المقابل، قاد هجوم ليكرز، الذي خسر جهود نجمه أنتوني ديفيس جراء إصابة تعرض لها في عينه اليسرى في الربع الأول، «الملك» جيمس ابن الـ39 عاماً بتسجيله 40 نقطة إلى 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة، إلا أنها لم تكن كافية لتجنيبه الخسارة أمام ووريرز.

قال كوري الذي أضاف إلى رصيده التهديفي 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة «هو فوز كبير بالنسبة لنا، ولا أعرف متى كانت آخر مرة فزنا فيها هنا ضدهم، هو فوز كبير».

وتألق في صفوف الفائز، كلاي تومسون من على مقاعد البدلاء مع 26 نقطة، فيما أسهم الكونغولي جوناثان كومينجا بـ23 نقطة ودرايموند جرين بـ12 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

وعلى ملعب «فيداكس فوروم» في ممفيس، سجل جالن وليامس 23 نقطة والتقط 7 متابعات ومرر 6 كرات حاسمة في فوز فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه جريزليز 118-112.

وتساوى ثاندر في صدارة المنطقة الغربية مع دنفر ناجتس حامل اللقب برصيد 47 فوزاً مقابل 20 هزيمة لكل منهما.

وأضاف اللاعب الناشئ «روكي» شيت هولمجرين 22 نقطة إلى 11 متابعة والكندي شاي جيلجوس- ألكسندر 20 نقطة.

وعزز مينيسوتا تمبروولفز مركزه الثالث في الغربية 46-21 بفوزه على يوتا جاز 119-110.

وبرز في صفوف الفائز أنتوني إدواردز صاحب 31 نقطة ومايك كونلي مع 25.

في ساكرامنتو، قاد جالن برونسون فريقه نيويورك نيكس للفوز على كينجز 98-91 بتسجيله 42 نقطة.

وقاد تايريز ماكسي هجوم فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، وسجل 30 نقطة ليهزم تشارلوت هورنتس 109-98.

وسجل الكاميروني باسكال سياكام 28 نقطة إلى 11 متابعة، وقاد إنديانا بايسرز للفوز على ضيفه بروكلين نتس 121-100.

وبرز سي جيه ماكولوم مع 30 نقطة و8 تمريرات حاسمة، بينما أضاف زيون ويليامسون 26 نقطة إلى 10 متابعات في فوز فريقهما نيو أورليانز بيليكانز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 126-107.

وحقق هيوستن روكتس انتصاره الخامس توالياً، وجاء على حساب كليفلاند كافالييرز 117-103، وبرز في صفوف الفائز جالين غرين مع 26 نقطة و11 متابعة.

وقاد الثنائي أيو دوسونمو الذي سجل 34 نقطة والمونتينيجري نيكولا فوتشيفيتش صاحب 29 نقطة و13 متابعة، فريقهما شيكاغو بولز للفوز على واشنطن ويزاردز 127-98.



