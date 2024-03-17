رسالة بوجبا في عيد ميلاده



أنور إبراهيم (القاهرة)



انتهز الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي، والذي صدر ضده حكم بالإيقاف 4 سنوات لتعاطي المنشطات، فرصة احتفاله بعيد ميلاده الـ31، «مواليد 15 مارس 1993» لكي يتحدث عن الصعوبات التي واجهها خلال العام الماضي، حيث عانى من الإصابات المتكررة، ولم يشارك مع ناديه الإيطالي إلا في مباراتين هذا الموسم، قبل أن يصدر الحكم بإيقافه.

ونشر بوجبا مجموعة من صور عيد ميلاده وكتب يقول: لم أتعلم كثيراً ولم أكبر في عام، واختبارات الله لا يمكن تجنبها، ومن السهل إلا نرى إلا الأمور السيئة، ولكن مهما حدث، أحمد الله في السراء والضراء، وفي العسر واليسر.

وكانت لفتة طيبة من الإنجليزي جيسي لينجارد، صديقه وزميله السابق في مانشستر يونايتد، عندما شاركه عيد ميلاده برسالة قصيرة ولكنها رقيقة، وكانا تزاملا في «اليونايتد» منذ عودة بوجبا إلى «أولد ترافورد» عام 2016.

ويفكر يوفنتوس بجدية في فسخ عقد بوجبا، بعد أن قضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية بإيقافه 4 سنوات بسبب تعاطيه هرمون التستوستيرون المحظور، وهي العقوبة القصوى، ولكن اللاعب قرر الاستئناف مجدداً.

الطريف أن فريق بروك بويز الروسي الذي يفضل استقبال المشاهير، اقترح على بوجبا اللعب ضمن صفوفه.

بدأ بول بوجبا مسيرته الاحترافية في مانشستر يونايتد موسم 2011-2012، ورحل إلى يوفنتوس ولعب له 4 مواسم من 2012 إلى 2016، وعاد مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد واستمر معه إلى 2022، ليعود بعدها إلى «اليوفي» اعتباراً من الموسم الماضي.

ولعب بوجبا لمنتخبات الشباب تحت 16 و17 و18 و19 و20 سنة الفرنسية، وتم تصعيده للمنتخب الأول عام 2013، وأسهم مع «الديوك» في إحراز كأس العالم بروسيا 2018.