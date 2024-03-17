الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رسالة بوجبا في عيد ميلاده

رسالة بوجبا في عيد ميلاده
17 مارس 2024 14:44

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
نابولي يوقف انتصارات الإنتر في لقاء «الجريحين»
ماكرون يلمح مجدداً لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا


انتهز الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي، والذي صدر ضده حكم بالإيقاف 4 سنوات لتعاطي المنشطات، فرصة احتفاله بعيد ميلاده الـ31، «مواليد 15 مارس 1993» لكي يتحدث عن الصعوبات التي واجهها خلال العام الماضي، حيث عانى من الإصابات المتكررة، ولم يشارك مع ناديه الإيطالي إلا في مباراتين هذا الموسم، قبل أن يصدر الحكم بإيقافه.
ونشر بوجبا مجموعة من صور عيد ميلاده وكتب يقول: لم أتعلم كثيراً ولم أكبر في عام، واختبارات الله لا يمكن تجنبها، ومن السهل إلا نرى إلا الأمور السيئة، ولكن مهما حدث، أحمد الله في السراء والضراء، وفي العسر واليسر.
وكانت لفتة طيبة من الإنجليزي جيسي لينجارد، صديقه وزميله السابق في مانشستر يونايتد، عندما شاركه عيد ميلاده برسالة قصيرة ولكنها رقيقة، وكانا تزاملا في «اليونايتد» منذ عودة بوجبا إلى «أولد ترافورد» عام 2016.
ويفكر يوفنتوس بجدية في فسخ عقد بوجبا، بعد أن قضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية بإيقافه 4 سنوات بسبب تعاطيه هرمون التستوستيرون المحظور، وهي العقوبة القصوى، ولكن اللاعب قرر الاستئناف مجدداً.
الطريف أن فريق بروك بويز الروسي الذي يفضل استقبال المشاهير، اقترح على بوجبا اللعب ضمن صفوفه.
بدأ بول بوجبا مسيرته الاحترافية في مانشستر يونايتد موسم 2011-2012، ورحل إلى يوفنتوس ولعب له 4 مواسم من 2012 إلى 2016، وعاد مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد واستمر معه إلى 2022، ليعود بعدها إلى «اليوفي» اعتباراً من الموسم الماضي.
ولعب بوجبا لمنتخبات الشباب تحت 16 و17 و18 و19 و20 سنة الفرنسية، وتم تصعيده للمنتخب الأول عام 2013، وأسهم مع «الديوك» في إحراز كأس العالم بروسيا 2018.

يوفنتوس
الدوري الإيطالي
بول بوجبا
مانشستر يونايتد
فرنسا
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
الرياضة
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
اليوم 13:51
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اقتصاد
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اليوم 13:48
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
الرياضة
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
اليوم 13:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©