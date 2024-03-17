كوفاتش ضحية «النتائج المتردية»



برلين (أ ف ب)



أقال فولفسبورج مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، بعد سلسلة من النتائج السيئة، فشل خلالها في تحقيق فوزه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم هذا العام، وفقاً لما أعلن صاحب المركز الرابع عشر في «البوندسليجا».

ولم يذق فولفسبورج طعم الفوز في مبارياته الـ11 الماضية في الدوري، حيث يعود انتصاره الأخير إلى 16 ديسمبر الماضي أمام مضيفه دارمشتات 1-0 صفر في المرحلة الخامسة عشرة.

كما تأتي هذه الإقالة غداة خسارة فولفسبورج على أرضه أمام أوجسبورج 1-3، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين، حيث بات يتقدم بفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

قال المدير الإداري لفولفسبورج مارسيل شيفر، في بيان: «بعد الهزيمة أمام أوجسبورج، وبعد تحليل المباراة والوضع العام، توصلنا إلى قرار إنهاء تعاوننا، ونأسف لهذا التطور، ونعتقد أنه من الضروري منح الفريق دفعة جديدة من أجل استقرار الوضع».

وأفاد فولفسبورج أن مساعد كوفاتش «52 عاماً» شقيقه الأصغر روبرت «49» سيترك النادي أيضاً على الفور.

وانضم كوفاتش إلى فولفسبورج قبل انطلاق موسم 2022-2023، الذي احتل فيه الفريق المركز الثامن، لكن النجاح لم يكن حليف المدرب الكرواتي في موسمه الثاني مع الفريق، حيث فشل في الحفاظ على المستوى نفسه من الأداء.

وقبل تعاقده مع فولفسبورج، شغل لاعب الوسط المدافع الدولي السابق «83 مباراة دولية» منصب مدرب منتخب بلاده «2013-2015»، بالإضافة إلى تدريب فريقي أينتراخت فرانكفورت الذي أحرز معه الكأس المحلية عام 2018 وبايرن ميونيخ الذي كان قد توج معه لاعباً بلقب «البوندسليجا» عام 2003.

وعلى الرغم من تحقيقه ثنائية الدوري والكأس مع البايرن في عام 2019، تخلى العملاق البافاري عن كوفاتش في الموسم التالي، بسبب خروجه الباكر من دوري أبطال أوروبا. انتقل عام 2020 إلى الدوري الفرنسي للإشراف على موناكو، قبل أن يعود بعد ثلاثة أعوام إلى ألمانيا عبر بوابة فولفسبورج.