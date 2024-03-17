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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يغادر إلى الأحساء الاثنين

«الأبيض الأولمبي» يغادر إلى الأحساء الاثنين
17 مارس 2024 15:30

 
دبي (الاتحاد)

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تغادر بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، يوم الاثنين، إلى مدينة الأحساء بالسعودية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 سنة، من 20 إلى 26 مارس الجاري، بعد أن يختتم المعسكر المغلق في دبي، ويقود المران الأخير مساء اليوم الأحد الأوروجوياني مارسيلو برولي، بملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة.
شهد مران «الأبيض الأولمبي»، أمس، عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وهشام محمد الزرعوني، وإبراهيم حسن النمر، عضوا مجلس الإدارة.
وحرص الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا على التعرف إلى جميع اللاعبين قبل بداية التدريبات، وتحدث معهم عن أهمية المشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تُعد إحدى المحطات الإعدادية لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في أبريل المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
شارك في مران «الأبيض الأولمبي» 26 لاعباً، وهم: راكان وليد، مبارك أحمد، أحمد الحمادي، محمد الوافي، وأحمد فوزي «الجزيرة» حمد المقبالي، محمد يوسف، محمد المنصوري، خليفة خميس «شباب الأهلي» سعيد المقدمي، حمدان البشر «الفجيرة»، خميس المنصوري «بني ياس»، أحمد مال الله «يونايتد»، مايد الطنيجي، عبدالله البلوشي، علي عبدالعزيز «النصر»، محمد المازمي، حمدان العامري، سلطان البدواوي «حتا» وليد المحرزي، ياسر حسن «اتحاد كلباء»، خالد البلوشي «العين»، عبدالله أحمد «الوحدة»، فهد بدر «الإمارات»، عبدالله الرئيسي «عجمان»، مايد الكاس «الشارقة».

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