«قُضاة الإمارات» يديرون 3 مباريات في «التصفيات الآسيوية»



أبوظبي (الاتحاد)



عينت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أطقم حكام إماراتية لإدارة 3 مباريات، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وذلك ضمن الجولتين الثالثة والرابعة، حيث يُدير الطاقم الأول بقيادة عادل النقبي «حكم ساحة»، مباراة اليابان وكوريا الشمالية في طوكيو 21 مارس الجاري ضمن المجموعة الثانية، ويعاونه محمد أحمد يوسف «مساعد أول»، حسن المهري «مساعد ثان»، أحمد عيسى درويش «حكماً رابعاً».

وفي ذات اليوم يُدير يحيى الملا «حكم ساحة» مباراة الصين تايبيه مع قيرغيزستان ضمن المجموعة الرابعة، ويعاونه علي راشد النعيمي «مساعد أول»، سبت عبيد «مساعد ثان» كليفورد دايبوت من الفلبين «حكماً رابعاً».

ويدير الطاقم الثالث بقيادة عُمر آل علي «حكم ساحة» مباراة الصين وسنغافورة ضمن المجموعة الثالثة 26 مارس في بكين، ويعاونه جاسم آل علي «مساعد أول»، سعيد المرزوقي «مساعد ثان»، وعلي رضا من لبنان «حكماً رابعاً».

