«البلدية» و«الدفاع المدني».. نهائي مبكر بـ «عجمان الرياضية»



عجمان (الاتحاد)



تشهد الجولة الثانية لمنافسات كرة القدم، الاثنين، في الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، 3 مباريات تمثل الطريق إلى نصف النهائي.

وتنطلق المباريات في الساعة العاشرة مساءً، بلقاء جامعة عجمان الذي يدخل المباراة برصيد خالٍ من النقاط، وفريق هيئة النقل الذي يملك «نقطة»، ويصطدم «دائرة البلدية والتخطيط» البطل الأوحد للبطولة بفوزه باللقب 3 مرات، بفريق الإدارة العامة للدفاع المدني الوصيف، في لقاء يعيد إلى الأذهان مواجهة الفريقين في نهائي البطولة العام الماضي، ويملك الفريقان 3 نقاط، ويطمحان إلى الفوز لضمان التأهل إلى الدور المقبل، فيما يلتقي في المباراة الثالثة، القيادة العامة لشرطة عجمان «3 نقاط»، ودائرة التنمية الاقتصادية الذي لا يملك إلا نقطة.

وتبدأ الاثنين منافسات سباق الدراجات الهوائية فئة ضد الساعة، ويقام السباق في مضمار الصفيا، ويمتد لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة موظفي الدوائر الحكومية وجميع أفراد المجتمع من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات.

وأسفرت مباريات كرة الطائرة الشاطئية، عن فوز دائرة البلدية والتخطيط على أونلي فريش بشوطين، وتُوج إكرام خان من البلدية بجائزة رجل المباراة، وتغلب «واي إم كي» على الصقور 2-1، في مباراة متكافئة، وحصد سلمان أشرف من الفريق الفائز جائزة أفضل لاعب، وانتهت المباراة الثالثة بفوز «بالا سايكسز» على «يونايتد سبيكرز» 2-0، واختير برافين بابو من بالا سايكسز نجماً للمباراة.

ودشن «بيسي» أولى مباريات كرة السلة بتغلبه على جامعة المدينة عجمان 79-46، وحصل نجم الفريق روسوس على جائزة الأفضل، وتفوق جامعة عجمان على دائرة الميناء والجمارك 37-16، ونال أحمد برجي من جامعة عجمان نجومية المباراة، بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز إيجليس على الأكاديمية الأولمبية الوطنية 64-41، وتُوج مامادو من الفريق الفائز رجلاً للمباراة.