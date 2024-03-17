تشيلسي يهرب من فخ «الذئاب»!



لندن (أ ف ب)



تفادى تشيلسي فخ ضيفه ليستر سيتي «المنقوص» من «تشامبيونشيب»، بعدما أهدر تقدمه بهدفين، ليقلب الطاولة عليه، ويخرج فائزاً 4-2 بهدفين متأخرين، في الوقت المحتسب بدل الضائع، وبلغ نصف نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم.

وأعتقد تشيلسي أنه حقق الأصعب عندما تقدم في الشوط الأول بهدفي الإسباني مارك كوكوريا «13»، وكول بالمر «45+1»، إلا أن ليستر ردّ مع بداية الثاني بداية عبر «النيران الصديقة»، إثر خطأ فادح من مدافع تشيلسي، الفرنسي أكسيل ديزازي الذي حوّل الكرة في مرمى فريقه «51»، وستيفي مافيديدي «62».

غير أن تشيلسي استفاد من النقص العددي في صفوف ضيفه، بعد طرد مدافعه كالوم دويل «73»، ليسجل هدفين عبر «البديلين» كارني تشوكويميكا «90+2» وتشوكونونسو «نوني» مادويكي «90+8».

وانضم تشيلسي في «المربع الذهبي» إلى مانشستر سيتي حامل اللقب الفائز على نيوكاسل يونايتد 2-صفر وكوفنتري سيتي من «تشامبيونشيب» الذي حقق مفاجأة مدوية بفوزه على ولفرهامبتون 3-2، على أن يكمل عقد نصف النهائي الفائز من المواجهة النارية بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول.

وحقق تشيلسي صاحب المركز الحادي عشر في الدوري برصيد 39 نقطة مع مباراة مؤجلة، فوزه الثالث توالياً على ليستر بعد انتصاره عليه في «البريميرليج» الموسم الماضي قبل هبوطه «2-1 و3-1»، في سلسلة من 5 انتصارات مقابل تعادل.

من ناحيته، يتصدر ليستر ترتيب فرق «تشامبيونشيب» بفارق نقطة عن إيبسويتش تاون في سعيه للعودة إلى دوري الأضواء «82 مقابل 81».

وافتقد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي لكوكبة من لاعبيه بسبب الإصابة، أبرزهم المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، إضافة إلى الأرجنتيني إنسو فرنانديز للإيقاف. وعاد الأوكراني ميخايلو مودريك إلى التشكيلة الأساسية، ليلعب إلى جانب رحيم سترلينج وبالمر.

