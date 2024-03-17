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الرياضة

الجماهير ساخطة على «السيدة العجوز»!

الجماهير ساخطة على «السيدة العجوز»!
17 مارس 2024 21:04

 
روما (أ ف ب)

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واصل يوفنتوس هدر النقاط للمباراة الثالثة توالياً، بتعادله السلبي مع ضيفه جنوى، وسط سخط جماهيره الأحد، وذلك في ختام «المرحلة 29» من الدوري الإيطالي.
ولم يذق «السيدة العجوز» منذ 27 فبراير طعم الفوز إلا مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري وكانت أمام فروزينوني 3-2 في «المرحلة 26»، مقابل أربعة تعادلات وثلاث هزائم أمام إنتر وأودينيزي بالنتيجة ذاتها 0-1 ونابولي 1-2.
ورفع يوفنتوس الذي فشل في الفوز في مباراته الثالثة توالياً «تعادلان وهزيمة» رصيده في المركز الثالث إلى 59 نقطة.
من ناحيته، وبعد تعادله أمام نابولي 1-1 والفوز على أرضه أمام أودينيزي 2-0، سقط جنوى على أرض الإنتر المتصدر 1-2، ثم في عقر داره أمام مونزا 2-3 السبت الماضي في المرحلة الـ 28، قبل أن يعود إلى سكة التعادلات مجدداً، حيث يقبع في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.
وأجرى مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري الذي بات محط انتقادات لاذعة من قبل الـ «تيفوزي» تغييرين على تشكيلته التي تعادلت أمام أتالانتا 2-2 في المرحلة الماضية، ودفع بلاعب الوسط الصربي فيليب كوستيتش، ومواطنه المهاجم دوشان فلاهوفيتش بدلاً من الإنجليزي صامويل إيلينج جونيور الذي أبقاه على مقاعد البدلاء، والبولندي أركاديوش ميليك المصاب، وغاب لاعب الوسط نيكولو فاجولي للايقاف.
قال أليغري لشبكة «دازون» للبث التدفقي «لا يمكننا ترجمة هيمنتنا في الوقت الحالي (إلى أهداف)، النقطة الإيجابية هي أن منافسنا لم يحصل على فرصة واحدة».
وتابع «علينا أن نواصل اللعب كما فعلنا اليوم، لست قلقاً، لقد رأيت فريقا يتمتع بشخصية وقاتل لمدة 90 دقيقة، حتى لو لم نتمكن من الفوز، في رأيي تمكنا من التقدم خطوة إلى الأمام».
وانتهى الشوط الأول على وقع صافرات استهجان جماهير ملعب «أليانز ستاديوم»، بعدما افتقد لاعبو يوفنتوس للدقة والابتكار أمام مرمى الفريق الضيف، في حين تصدى حارس «السيدة العجوز» البولندي فويتشيك تشيشني لكرة ارتدت من ظهر ماتيا باني بعد ركلة حرة ثابتة نفذها الإيسلندي ألبرت جوموندسون «7».
وأجرى أليجري في الدقيقة 60 ثلاثة تغييرات دفعة واحدة لتنشيط الفريق، فأدخل الغائب عن الملاعب منذ 25 فبراير للإصابة الفرنسي أدريان رابيو، والتركي كينان يلديز وإيلينج-جونيور بدلاً من الأميركي ويستون ماكيني وفيديريكو كييزا وكوستيتش.
وكاد إيلينج-جونيور يخطف هدف الافتتاح بتسديدة بقدمه اليسرى صدها الحارس الإسباني جوسيب مارتينيز واصطدمت بالقائم «66»، قبل أن يتصدى القائم الأيسر لتسديدة زاحفة بالقدم اليمنى عند حافة المنطقة من البديل مويس كين «90».
وتلقى يوفنتوس ضربة معنوية بطرد فلاهوفيتش، بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في أقل من دقيقة «90+3».
ويعود آخر فوز لجنوى في عقر دار يوفنتوس في الدوري إلى 20 يناير 1991 (1-0).

 

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
إنتر ميلان
نابولي
ماسيميليانو أليجري
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