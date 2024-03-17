موناكو يرفض ملاحقة «الوصافة»



باريس (أ ف ب)

بقيَ بريست في وصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم، على الرغم من تعادله مع ضيفه ليل 1-1، وذلك بعدما أهدر ملاحقه موناكو الفوز على ضيفه لوريان وتعادل معه 2-2 في ختام منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

تقدم ليل بالهدف الخامس عشر لمهاجمه الكندي جوناثان ديفيد (67)، وأدرك بريست التعادل بفضل مهاجمه الأوروجوياني مارتن ساتريانو (79).

وهو الهدف الـ22 لديفيد (24 عاماً) في مختلف المسابقات هذا الموسم، والعاشر في مبارياته التسع الأخيرة في الدوري.

ورفع بريست رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن موناكو، كما فشل بريست في تقليص الفارق أكثر مع باريس سان جيرمان المتصدر.

من ناحيته، رفع ليل الذي تعادل للمباراة الثالثة توالياً في مختلف المسابقات رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع الذي استعاده بفارق الأهداف عن نيس الفائز على مضيفه لنس 3-1 السبت.

وكان ليل بلغ الدور ربع النهائي لإحدى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه بحجز مقعده في مسابقة «كونفرنس ليج»، بعد فوزه على شتورم جراتس النمساوي بإجمالي المباراتين 4-1، حيث سيقابل أستون فيلا الإنجليزي.

وأهدر موناكو فرصة الارتقاء إلى الوصافة والفوز، مكتفياً بالتعادل مع ضيفه لوريان 2-2.

وبعد تأخّره المبكر بهدف ويلفرد سينجو بالخطأ في مرماه (1)، قلب الطاولة بهدفين عبر السنغالي فورموز ميندي بالخطأ في مرمى فريقه أيضاً (27) ويوسف فوفانا (60).

وتلقى موناكو ضربة أولى بعد طرد السويسري دينيس زكريا ببطاقة صفراء ثانية (81)، ولعب منقوصاً حتّى الدقيقة 89، حين طُرد البنيني أيغيون توسين من الطرف الآخر.

لكنّ الطرد لم يؤثّر على لوريان الذي تمكّن من معادلة النتيجة عبر تيموي باكايوكو (90+4).

وبقيَ موناكو ثالثاً بـ46 نقطة، فيما رفع لوريان رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق نقطةٍ عن نانت المهدد بالهبوط.

وتغلّب رينس على ضيفه الجريح متز 2-1، افتتح العاجي عمر دياكيتي التسجيل لرينس (3) وعادل آرثر أتا (14) لمتز، قبل أن يضيف الياباني جونيا إيتو الثاني لأصحاب الضيافة (79)، وجمع رينس نقطته الـ38 متقدماً إلى المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد متز عند النقطة 23 في المركز قبل الأخير.

بدوره حقق كليرمون فيران فوزاً هاماً على ضيفه لوهافر 2-1، ويدين كليرمون للنمساوي محمد شام الذي سجّل الهدفين (12 و45+4 من ركلة جزاء)، فيما سجّل الغاني أندريه أيو هدف لوهافر الوحيد (45+1)، وشهدت المباراة طرد الكوسوفي إلباسان راشاني من جانب أصحاب الأرض (30)، والتونسي أسامة ترجلين (66).

وهذا الفوز الأوّل لكليرمون بعد ثماني مباريات في جميع المسابقات، تحديداً منذ 14 يناير، لكنّه بقيَ في المركز الأخير بـ20 نقطة، في المقابل توقّف رصيد لوهافر عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.