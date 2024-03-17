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الرياضة

ميلان يحسم التأهل إلى «الأبطال المحدّثة»

ميلان يحسم التأهل إلى «الأبطال المحدّثة»
17 مارس 2024 21:08

 
روما (أ ف ب)

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عزّز ميلان موقعه في المركز الثاني من الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب عودته بفوز ثمين على حساب مضيفه هيلاس فيرونا 3-1، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين، مستفيداً أيضا من تعثّر يوفنتوس بتعادله السلبي أمام جنوى.
وسجّل أهداف «الروسونيري» كل من الفرنسي تيو هرنانديز (44) والأميركي كريستيان بوليسيك (50) والنيجيري سامويل تشوكويزي (79)، فيما سجّل لفيرونا الهولندي تيجاني نوسلين (64).
ورفع فريق المدرب ستيفانو بيولي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاثٍ عن يوفنتوس الثالث.
وحسم بالتالي ميلان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بنسخته المحدّثة الموسم المقبل.
في المقابل، لا يتقدم فيرونا سوى نقطتين عن مراكز الهبوط، ولقيَ خسارته الأولى بعد فوزين متتاليين.

الدوري الإيطالي
ميلان
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
جنوى
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