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الرياضة

ليفركوزن.. التتويج «مسألة وقت»

ليفركوزن.. التتويج «مسألة وقت»
17 مارس 2024 21:15

 

فرايبورج (أ ف ب) 

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خطا باير ليفركوزن خطوة إضافية نحو إحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، عقب عودته بفوز ثمين على حساب مضيفه فرايبورج 3-2، ضمن المرحلة السادسة والعشرين.
وسجّل أهداف ليفركوزن كل من فلوريان فيرتز (2) والتشيكي أدام هلوسيك (40)، ومواطنه باتريك شيك (53)، فيما سجّل هدفي فرايبورج الياباني ريتسو دوان (10) ويانيك كيتل (79).
وواصل ليفركوزن مشواره الرائع في الدوري، محققاً فوزه السابع توالياً، والـ22 هذا الموسم، حيث لم يخسر في مختلف المسابقات في 38 مباراة حتى الآن «33 فوزاً مقابل 5 تعادلات)، معززاً رصيده بـ70 نقطة، ومحكماً قبضته على صدارة «البوندسليجا»، حيث يتصدر الترتيب بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الـ11 الأخيرة والذي اكتسح دارمشتات 5-2.
من جهته، يحتل فرايبورغ المركز التاسع برصيد 33 نقطة، حيث لا يزال يصارع من أجل التأهل إلى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل.
وكان باير ليفركوزن نجح في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» التي سبق أن احرز لقبها في موسم 1987-1988 بمسماها القديم «كأس الاتحاد الأوروبي»، وأوقعت القرعة الفريق بمواجهة وستهام يونايتد الإنجليزي.
وحقّق الضيوف بداية قوية بهدف مبكر عن طريق فيرتز بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة، وذلك بتسديدة خاطفة رائعة، محرزاً هدفه الثامن هذا الموسم.
وبخلاف مجريات المباراة، نجح فرايبورج الذي أقصيَ من «يوروبا ليج» بخسارة قاسية في لقاء الإياب أمام وستهام 0-5، في إدراك التعادل عن طريق المهاجم الياباني ريتسو دوان إثر جملة تمريرات مع لوكاس هولر قبل أن يطلق تسديدة منخفضة داخل المرمى (10).
ولم ينتظر ليفركوزن طويلاً لاستعادة زمام المبادرة، وقبل نهاية الشوط الأول سجّل هلوسيك في المرمى الفارغ، بعد خطأ من حارس فرايبورج نواه أتوبولو (40).
ووضع شيك نجم لقاء الإياب من ثمن نهائي «يوروبا ليج» أمام قره باغ الأذربيجياني، بعد أن سجّل هدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع (3-2)، فريقه في مأمن بهدف ثالث من خلال إنهاء رائع إثر هجمة مرتدة (53) وتمريرة عرضية من الهولندي جيريمي فرمبونج.
وقلّص كيتل النتيجة لفرايبورج (79) لكنّ ذلك لم يغيّر شيئاً في النتيجة النهائية للمباراة.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
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