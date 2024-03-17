كين يتلقى العلاج في إنجلترا

ميونيخ (أ ف ب)



أعلن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا أنّ نجمه المهاجم هاري كين يخضع للعلاج من قبل أطباء المنتخب الإنجليزي لكرة القدم «بالتشاور الوثيق» مع اللجنة الطبية في النادي البافاري.

وينتقل كين إلى مركز تدريب منتخب «الأسود الثلاثة» في سان جورج بارك، قبل المباراتين الوديتين اللتين يخوضهما على ملعب ويمبلي في لندن بمواجهة البرازيل في 23 من هذا الشهر، وبلجيكا بعدها بثلاثة أيام.

وخرج قائد المنتخب الإنجليزي من الملعب في الدقيقة 82 من فوز فريقه بايرن على حساب دارمشتات 5-2، ذلك بعد أن تعرّض لضربة على كاحله الأيسر، بعدما كان قد سجّل هدفه الـ31 هذا الموسم في «البوندسليجا».

وأكد مدرب بايرن توماس توخبل في وقت لاحق أن كين «تعثّر وسقط في الشباك والتوى كاحله»، معرباً عن أمله في أن تكون «الحادثة مجرد لحظة قلق».

من جهته، أوضح كريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي، أن كين «لن يخاطر» باللعب في حالة تعرضه لإصابة.

ويخوض البايرن مباراته المقبلة أمام بوروسيا دورتموند في 30 مارس.

وعانى كين مشاكل في الكاحل مرات عدّة في مسيرته مع ناديه السابق توتنهام، وغاب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر خلال العام 2019 بسبب إصابتين منفصلتين في نفس الكاحل.