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الرياضة

«أزمة» تؤجل مباراة فيورنتينا وأتلانتا!

«أزمة» تؤجل مباراة فيورنتينا وأتلانتا!
17 مارس 2024 21:39

 
روما (د ب أ)

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تأجلت مباراة فيورنتينا مع أتلانتا بالدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، عقب تعرض جو باروني المدير الإداري لفيورنتينا لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى قبل ساعات من انطلاق المباراة.
وتردد أن باروني جرى نقله إلى مستشفى في ميلانو بواسطة طائرة مروحية (هليكوبتر) بعد تعرضه لأزمة صحية في فندق إقامة الفريق بالقرب من بيرجامو.
وذكرت تقارير إعلامية في إيطالية أن باروني ربما تعرض لأزمة قلبية في وجود عدد من لاعبي الفريق. وكان من المقرر أن تنطلق مباراة فيورنتينا مع أتلانتا في الخامسة مساء بتوقيت جرينتش، لكن فيورنتينا طلب تأجيلها، ووافقت رابطة الدوري الإيطالي على التأجيل، على أن يتم إقامة المباراة في موعد سيتم تحديده لاحقاً.

الدوري الإيطالي
فيورنتينا
أتلانتا
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