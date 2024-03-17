فياريال يُسقط فالنسيا وألميريا يبتسم للمرة الأولى!



مدريد (أ ف ب)



حقّق فياريال فوزه الثالث توالياً في مختلف المسابقات، وذلك عقب تخطيه عقبة فالنسيا 1-0 الأحد، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجّل هدف المباراة الوحيد خورخي كوينسا (54).

وحرمت الخسارة فالنسيا من التقدم إلى المركز السابع، ليتجمّد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثامن وسط صراع مستمر على المقاعد المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل، فيما عاد فياريال إلى هذه المنافسة، وبات في رصيده 38 نقطة في المركز التاسع.

وكان فياريال فاز على مرسيليا الفرنسي 3-1 في مواجهة الإياب من الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، إلا أنّه لم يستطع قلب النتيجة لمصلحته والتأهل، بعد أن فاز الأخير ذهاباً 4-0.

من جهة أخرى، حقّق ألميريا أخيراً فوزه الأول هذا الموسم في الدوري وذلك على حساب مضيفه لاس بالماس 1-0.

وكان الفريق المتذيّل للترتيب قد أقال مدربه جايسكا جاريتانو وعيّن خوسيه «بيبي» ميل بيريز بدلاً منه.

وعُيّن جاريتانو (48 عاماً) خلفاً لفيسينتي مورينو في أكتوبر الماضي، لكنه فشل في إحداث التغيير المطلوب لفريقٍ يبدو في طريقه للهبوط إلى الدرجة الثانية.

وحقّق ألميريا الذي يقبع في المركز العشرين الأخير برصيد 13 نقاط، فوزه الأول في 29 مباراة، بعد 18 هزيمة و10 تعادلات، وسجلّ هدف الفوز لألميريا البرازيلي لياو بابتيستاو (14)، وتجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وواصل إشبيلية عروضه المهزوزة هذا الموسم وسقط أمام سلتا فيجو 1-2، وبعدما افتتح له المغربي يوسف النصيري التسجيل (18)، نجح كارليس بيريز (72) والنرويجي يورجن ستراند لارسن (78) في قلب النتيجة لمصلحة سلتا فيجو.

وتقدم سلتا فيجو إلى المركز السادس عشر بـ27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية الخامس عشر.