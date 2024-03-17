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الرياضة

«اليونايتد» يطرد ليفربول من كأس إنجلترا

«اليونايتد» يطرد ليفربول من كأس إنجلترا
17 مارس 2024 22:51

 
لندن (أ ف ب)

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أنقذ مانشستر يونايتد موسمه، وأوقف حلم ليفربول بحصد «الرباعية»، في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورجن كلوب، وتأهّل إلى نصف نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، بعدما قلب الطاولة على ضيفه 4-3 بعد التمديد، مرافقاً تشيلسي الذي تفادى فخ ضيفه ليستر سيتي من «تشامبيونشيب» وتغلّب عليه 4-2.
وبعدما تقدّم أوّلاً عبر الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي «10»، وجد «اليونايتد» نفسه متأخّراً بهدفين عبر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر «44»، والمصري محمد صلاح «45+2»، لكن البرازيلي أنتوني أنقذه بهدفٍ متأخّر «87».
وتأخّر «اليونايتد» مرة ثانية بهدف «البديل» هارفي إيليوت «105»، وكان في طريقه إلى توديع المسابقة، إلا أن ماركوس راشفورد سجّل له التعادل «112»، قبل أن يخطف «البديل» الإيفواري أماد ديالو الهدف الرابع والتأهّل «120+1».
وأنقذ «الشياطين الحمر» موسمه، بعد الفشل في كأس الرابطة، وتذيّل مجموعته في دوري أبطال أوروبا، كما يحتل حالياً في المركز السادس ضمن منافسات الدوري الممتاز، بفارق 9 نقاط عن أستون فيلا الرابع المتعادل مع وستهام في المرحلة التاسعة والعشرين التي غاب عنها، ولحق بتشلسي ومانشستر سيتي وكوفنتري سيتي من «تشامبيونشيب» في نصف النهائي.
وكان ليفربول يُمنّي النفس بتحقيق «الرباعية» هذا الموسم، بعد أن أحرز كأس الرابطة في فبراير، وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة «يوروبا ليج»، في الوقت الذي يقاتل فيه على لقب الدوري أيضاً في منافسة شرسة مع أرسنال ومانشستر سيتي، حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف النادي اللندني، ونقطة أمام بطل الموسم الماضي.

كأس إنجلترا
مانشستر يونايتد
ليفربول
مانشستر سيتي
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