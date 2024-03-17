تعرف على قرعة نصف نهائي كأس إنجلترا



لندن (د ب أ)



أسفرت قرعة نصف نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، عن وقوع مانشستر سيتي «حامل اللقب» في مواجهة تشيلسي، في حين يلتقي مانشستر يونايتد مع كوفنتري سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب»، ومن المقرر أن تقام المباراتان على ملعب «ويمبلي» العريق في العاصمة البريطانية لندن 20 و21 أبريل المقبل، فيما تجرى المباراة النهائية على الملعب نفسه 25 مايو.

وصعد مانشستر سيتي، الفائز باللقب 7 مرات، إلى «المربع الذهبي» عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد في دور الثمانية للبطولة، الذي شهد أيضاً فوز كوفنتري سيتي 3-2 على مضيفه وولفرهامبتون، الذي يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، تأهل مانشستر يونايتد، الذي يملك 12 لقباً في البطولة بفارق لقبين خلف أرسنال، البطل التاريخي للمسابقة، عقب فوزه المثير 4-3 على ضيفه ليفربول، فيما صعد تشيلسي، الذي حمل كأس البطولة 8 مرات، إثر انتصاره 4-2 على ضيفه ليستر سيتي.