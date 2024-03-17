ديالو: نسيت الإنذار قبل «الاحتفال الصاخب»!



لندن (د ب أ)



أكد الإيفواري الشاب أماد ديالو مهاجم مانشستر يونايتد أنه نسي حصوله على بطاقة صفراء، مما دفعه للاحتفال بصخب بهدفه القاتل في شباك ليفربول، ما تسبب في طرده خلال الثواني الأخيرة من مباراة الفريقين، في دور الثمانية لكأس إنجلترا.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى المربع الذهبي، عبر فوزه المثير على ضيفه ليفربول 4-3. أحرز الإيفواري أمادو دياللو هدف الصعود «اليونايتد» في الدقيقة 120، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني عقب إلقائه قميص الفرق خلال احتفاله بالهدف. وقال ديالو لمحطة «أي تي في»: أعتقد أننا نستحق الفوز، ولعبنا مباراة جيدة للغاية، واحدة من أفضل مباريتنا خلال الموسم، لذا أشعر بسعادة كبيرة لتحقيق الفوز.

وأضاف «في مواجهة ليفربول هي لحظة مهمة للغاية، لذا أعتقد أنه أفضل هدف في مسيرتي»، وعندما مرر لي جارناتشو الكرة أردت أن أعيدها له، لكن رأيت أن اللحظة مناسبة للتسديد، ونسيت أنني حصلت على بطاقة صفراء، لذا أشعر بخيبة أمل شديد لطردي، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أننا فزنا».