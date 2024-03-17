شفيونتيك.. «الثنائية» في إنديان ويلز

إنديان ويلز (أ ف ب)



تُوجت البولندية إيجا شفيونتيك المصنّفة الأولى عالمياً بلقب دورة إنديان ويلز في التنس للألف للمرة الثانية في تاريخها، وذلك على حساب اليونانية ماريا سكّاري التاسعة 6-4 و6-0 في المواجهة النهائية.

وكانت شفيونتيك تغلبت على سكّاري نفسها في نهائي المسابقة ذاتها عام 2022 محرزة اللقب في حينها للمرة الاولى.

وهذا اللقب هو التاسع عشر لشفيونتيك في مسيرتها، والثاني خلال العام الحالي.

وحاولت سكّاري إظهار نزعة قتالية خلال المجموعة الأولى، إلا أن شفيونتيك حافظت على أفضليتها ونجحت في حسمها لمصلحتها 6-4 خلال 48 دقيقة.

لكنّ المجموعة الثانية جاءت من طرف واحد بشكل تام، حيث سحقت البولندية منافستها 6-0، علماً أنها احتاجت لـ 24 دقيقة فقط لكسبها.

وكانت شفيونتيك استهلت العام الحالي على نحو مخيّب بعد إقصائها من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى، إلا أنها استطاعت مذاك الحين أنها تستعيد عافيتها من خلال تتويجها بلقب دورة الدوحة، ومن ثمّ بلغت نصف النهائي في دبي، وصولاً إلى إحرازها لقب إنديان ويلز.

وأصبحت شفيونتيك اللاعبة العاشرة في التاريخ التي تفوز بلقب هذه الدورة مرتين، علماً أنّ أية لاعبة لم تظفر باللقب ثلاث مرات قط.

وتعد شفيونتيك أكثر لاعبة تحقيقاً للانتصارات هذه السنة بـ 20 فوزاً.

وكانت هذه المواجهة هي سادسة بين اللاعبتين، حيث تمكنت شفيونتيك من إدراك التعادل في المواجهات المباشرة 3-3، وبعد خسارتها أول ثلاث مواجهات، فازت البولندية في آخر ثلاث مباريات، في الدوحة عام 2022، ونهائيي إنديان ويلز 2022 و2024.