«العزوم» و«الشقي» على قمة الإيذاع في مهرجان المرموم

دبي (الاتحاد)



تواصلت فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024 بإقامة تحديات سن اليذاع لمسافة ستة كيلومترات، وشهد ميدان المرموم إقامة ثمانية عشر شوطاً، منها ثمانية أشواط لهجن الإنتاج، بينما شهد ميدان سيف العرب إقامة عشرين شوطاً.

وتمكنت (العزوم) المملوكة لمظفر محمد الصمباري العامري من حسم معركة الشوط الأول للإيذاع المحليات للإنتاج في زمن 9:00:1 دقيقة.

وتألقت (سيوف) بشعار حميد راشد حمد الدرعي في الشوط الثاني للإيذاع الأبكار المهجنات للإنتاج ونجحت في قطع مسافة السباق بتوقيت بلغ 8:56:5 دقيقة.

وكان التألق من نصيب شعار مبارك غانم حتروش المنصوري في الشوط الثالث حيث حاز من خلاله (الشقي) على صدارة اليذاع الجعدان المحليات بزمن 9:00:6 دقيقة.

أما رابع الأشواط والمخصص لليذاع الجعدان المهجنات فقد تمكن (قوس) لمحمد علي سعيد السبع الدرعي من حسمه بجدارة واستحقاق وفي توقيت وقدره 8:57:8 دقيقة.

وتختتم بميدان المرموم مساء اليوم جولات الصغار لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، وذلك من خلال إقامة ثمانية عشر شوطاً في سن اليذاع لمسافة ستة كيلو مترات، وسيتم تخصيص الأشواط الستة الأولى للرموز والتي سيكون التنافس من خلالها على كأسين للإيذاع الأبكار المفتوح الإنتاج باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجائزتهما النقدية البالغة المليون ونصف المليون درهم، بالإضافة إلى بندقيتين لأشواط الإنتاج والمفتوح بجائزة تبلغ مليوناً، وتبلغ جائزة كأس المحليات مليون درهم، وبندقية المحليات ثمانمائة ألف درهم.