15 هدفاً في افتتاح بطولة إدارة مراكز الشرطة الشاملة برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

انطلقت بطولة إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع نادي الإمارات بحضور العميد طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية والعقيد أحمد عبد الله جكه المنصوري مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وعدد من ضباط الشرطة، وأفراد الجمهور.

تستهدف البطولة الرمضانية، دعم وتشجيع المنافسات والفعاليات الرياضية، التي تكسب منتسب الشرطة اللياقة البدنية، وتحفز بناء القدرات، وصقل المهارات الجسدية التي تتطلبها طبيعة مهام عمل رجل الشرطة.

انطلق اليوم الافتتاحي بلقاء مركز شرطة المدينة الشامل ومركز شرطة الدقداقة الشامل وانتهى بفوز مركز المدينة برباعية مقابل هدف، وفي اللقاء الافتتاحي الثاني التقى مركز شرطة المعمورة الشامل ومركز شرطة الرمس الشامل وانتهى بفوز فريق مركز الرمس بتسعة أهداف نظيفة.