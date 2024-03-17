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الرياضة

«دراجات الإمارات» على منصة التتويج في «كلاسيكي إيطاليا»

«دراجات الإمارات» على منصة التتويج في «كلاسيكي إيطاليا»
18 مارس 2024 03:02

أبوظبي (الاتحاد)

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احتل تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات المركز الثالث في سباق ميلانو-سانريمو المكثف، فيما كسب جاسبر فيليبسن (ألبيسين ديسونينك) لقب سباق السرعة، وكما كان متوقعاً، شهد الجزء الأول من السباق الإيطالي الكلاسيكي الممتد على مسافة 288 كيلومتراً من بافيا إلى سانريمو، مجموعة متقدمة بعد 15 كيلومتراً من بداية السباق، ولم يُقلق ذلك أفضل الدراجين الذين حافظوا طوال السباق على فجوة عن المجموعة.
بدأ فريق الإمارات بتحركه ودفع دراجيه على طريق سيبريسا الصاعد مسلطاً الضوء على الدراج الشاب ديل تورو. وفي ذلك الوقت، حاول بوجاتشار الانطلاق على مسار بوجيو لكنه لم يستطع التقدم على منافسيه.
وفي نهاية السباق، اشعل ماتيج موهوريتش (فريق البحرين -فيكتوريس)، الفائز بالفعل في عام 2022، الكيلومترات الأخيرة من السباق، وانتهى الأمر بانطلاق المجموعة المنخفض عددها، حيث حاول الدراج السلوفيني من فريق الإمارات التقدم، لكنه حل في المركز الثالث.
ويقول بوجاتشار في تصريح له: «هذه من أفضل منصات التتويج التي يمكنني أن أتخيلها، لقد كُنت في مستوى جيد حقاً وشعرت أنه كان بإمكاني الفوز ولكن الجميع يريد الفوز، لذلك يمكنني أن أكون سعيداً بوصولي إلى منصة التتويج. لقد قام الفريق بعمل رائع حقاً، ويمكنني أن أقول إنه كان تقريباً أداءً مثالياً على مسار سيبريسا وبوجيو. لم أتمكن من تكوين فجوة في الطريق الصاعد الأخير بغض النظر عن مدى محاولتي لذلك جربت حظي في سباق السرعة. سنعود مرة أخرى في المستقبل ونحاول الفوز».

دراجات الإمارات
إيطاليا
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