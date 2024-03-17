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الرياضة

نجاح باهر لتحدي «السباحة حول جزر العالم» 18 ساعة

نجاح باهر لتحدي «السباحة حول جزر العالم» 18 ساعة
18 مارس 2024 03:02

دبي (الاتحاد)

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شهدت شواطئ جميرا على مدار 18 ساعة متواصلة من ليل الجمعة الماضية وحتى مساء السبت تظاهرة رياضية بحرية فريدة تمثلت في مبادرة تحدي السباحة حول جزر العالم والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2023-2024 بالتعاون مع بيراتيس سيرف ريسكيو -الإمارات.
وحقق الحدث الفريد الذي أقيم للمرة الأولى في شواطئ دبي كمبادرة مجتمعية تسلط الضوء على أهمية ممارسة رياضة السباحة في المياه المفتوحة وتبرز جمال الواجهة البحرية لدبي، نجاحاً تنظيمياً وفنياً بمشاركة ما يزيد على 50 سباحاً وسباحة من نخبة منتسبي برنامج (بيراتيس سيرف ريسكيو -الإمارات)
 وأشاد محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات المدير التنفيذي بالنجاح الكبير الذي حققته المبادرة، والتي تخدم شريحة واسعة من محبي السباحة في المياه المفتوحة في إمارة دبي وتشكل إضافة لروزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يتطلع دائماً لتحقيق التنوع الثري في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها على مدار الموسم مؤكداً أن النادي يسعى دائماً لخلق شراكات ناجحة لخدمة المجتمع المحلي في الإمارة.
وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي إن تنظيم هذه المبادرة شكلت تحدي للجميع سواء المشاركين من السباحين والسباحات وأيضاً فرق العمل في النادي التي سهرت من أجل إنجاح التظاهرة، موجهاً الشكر الجزيل للجميع إلى الجهات المتعاونة وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وبرنامج (بيراتيس سيرف ريسكيو -الإمارات) المؤسسة التي جعلت هذا الإنجاز ممكناً بفضل منتسبيها وحماسهم المنقطع النظير لاستكمال المبادرة والوصول في أفضل توقيت.

السباحة
جميرا
دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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