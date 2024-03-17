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الرياضة

شهاب يفوز ببطولة «كيو تور» العالمية للسنوكر

شهاب يفوز ببطولة «كيو تور» العالمية للسنوكر
18 مارس 2024 03:02

دبي (وام)

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فاز نجم منتخب السنوكر، محمد شهاب، بلقب التصفية الثالثة النهائية لبطولة «كيو تور» العالمية لمحترفي السنوكر، والتي أقيمت في البوسنة واختتمت الجمعة، ليكون أول إماراتي يحصد لقب هذه البطولة العالمية، وتأهل شهاب إلى هذه البطولة بعد فوزه بلقب جولة أبوظبي التي أقيمت شهر يناير لمنطقة الشرق الأوسط.
شارك في الجولة النهائية 24 لاعباً من نخبة محترفي لاعبي العالم يمثلون 14 دولة على مستوى العالم من إنجلترا وويلز واسكتلندا، أبرز دول العالم في اللعبة، والولايات المتحدة، وآسيا، وأستراليا، والشرق الأوسط، وبفوزه بلقب هذه البطولة ضمن شهاب مقعداً دائماً له في بطولات العالم للمحترفين لمدة عامين مقبلين.
وعبر اللاعب عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز ومساهمته في تسطير اسمه رسمياً في سجلات الاتحاد الدولي للمحترفين كأول إماراتي يفوز بلقب هذه البطولة ويتأهل رسمياً للمشاركة في بطولات الاتحاد الدولي للمحترفين، وأعرب عن فخره بنجاحه في تحقيق هذا الإنجاز لرياضة الإمارات والذي تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة، متمنياً أن يكون على قدر المسؤولية، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل والدعم والتفرغ، من أجل إثبات مكانة سنوكر الإمارات على مستوى بطولات العالم للمحترفين.

السنوكر
البوسنة
أبوظبي
محمد شهاب
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