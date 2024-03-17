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الرياضة

50 مليون مشاهد لجولة التزلج العالمية في دبي

من منافسات الجولة العالمية للتزلج على اللوح في دبي (من المصدر)
18 مارس 2024 03:02

دبي (الاتحاد) 

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حظيت الجولة العالمية للتزلج على اللوح للمحترفين المؤهلة لأولمبياد باريس التي أقيمت في دبي مؤخراً، باهتمام عالمي رياضي وإعلامي كبير وأسفرت عن تأهل 88 لاعباً ولاعبة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في فعاليتي (بارك) و(ستريت).
شارك في المنافسات 500 رياضي من 65 دولة استمتعوا بالتنافس في المضمار الحديث الذي تم تشييده خصيصاً للبطولة في منطقة «دبي هاربر» بمواصفات عالمية نالت ثناء رئيس الاتحاد الدولي للعبة وإشادة جميع الحاضرين، كما استمتع الجمهور والمشاهدون في القنوات التلفزيونية العالمية بمشاهدة مناظر رائعة تجمع بين قوة التنافس وجمالية المناظر المحيطة في منطقة «دبي هاربر» ومنطقة المارينا اللتين تضمان أجمل المباني السكنية والفندقية والتخطيط الحضري بواجهة بحرية رائعة مطلة على الخليج العربي.
وتم بث منافسات البطولة التي استمرت أسبوعين على قنوات عالمية، ومنها القناة الرسمية للجنة الأولمبية الدولية وقنوات رقمية عديدة، وشاهدها أكثر من 50 مليون مشاهد من مختلف الدول استمتعوا ببث تلفزيوني رائع كان عنوانه «الجمال والإبهار».
ونالت البطولة اهتمام ومتابعة اللجنة الأولمبية الدولية التي بثت المنافسات على قناتها الرسمية كما نشرت 6 منشورات بصور مختلفة عن البطولة ومكان المنافسات والمناطق المحيطة به على حسابها في منصة «إنستغرام» التي يتابعها أكثر من 7.6 مليون متابع، كما نشر مؤثرون وأبطال في هذه الرياضة عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مئات المنشورات والصور ولقطات الفيديو للمنافسات والمنطقة المحيطة حظيت بمتابعة واسعة من متابعيهم حول العالم.

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