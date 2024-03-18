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الرياضة

«مبابي 24» يستعرض بـ «هاتريك» في «ليلة السداسية»

«مبابي 24» يستعرض بـ «هاتريك» في «ليلة السداسية»
18 مارس 2024 09:01

باريس (أ ف ب)

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قاد النجم كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان «حامل اللقب» إلى فوز ساحق على حساب مضيفه مونبلييه 6-2، بعد أن أحرز ثلاثية «هاتريك» وتمريرة حاسمة، ذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وشارك مبابي أساسياً في المواجهة التي سجّل فيها ثلاثية «22 و50 و63»، رافعاً رصيده الى 24 هدفاً في صدارة هدّافي «ليج 1»، فيما أضاف البرتغالي فيتينيا «14»، والكوري الجنوبي لي كانج-إن «53»، والبرتغالي نونو مينديش «89» أهداف فريقهم الثلاثة الأخرى، وسجّل للخاسر هدفيه أرنو نوردين «30» وتيجي سافانييه «45+2 ركلة جزاء».
ورفع سان جيرمان رصيده في صدارة الترتيب إلى 59 نقطة بفارق شاسع هو 12 نقطة عن بريست الثاني.
وكان المدرب الإسباني لويس أنريكي عمد في الآونة الأخيرة الى عدم الزجّ بنجمه مبابي أساسياً في العديد من المباريات، وذلك استعدادا لرحيله في نهاية الموسم، إلا أن الأخير كان أساسيا أيضاً خلال اللقاء الذي فاز به سان جيرمان على نيس 3-1، وضمن من خلاله التأهل الى نصف نهائي كأس فرنسا.
وقال إنريكي بعد المباراة «مبابي كان استثنائياً، نحن بحاجة إلى الاستفادة القصوى من وجوده، بقدر ما نستطيع، وعندما لا نتمكن من الاستمتاع بوجوده، يتعين علينا رفع مستوانا».

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
لويس إنريكي
مونبلييه
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