الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يدمر «السلسلة 25» في «ميتروبوليتانو»!

برشلونة يدمر «السلسلة 25» في «ميتروبوليتانو»!
18 مارس 2024 09:22

مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«الكاحل» يحطم «قياسية جريزمان»!
كوبارسي يعالج دقات قلب تشافي!


قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة «حامل اللقب» إلى فوز ساحق على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وانتزع النادي الكاتالوني المركز الثاني من جيرونا الذي خسر أمام خيتافي 0-1، كما عزّز آماله الضئيلة بالدفاع عن لقبه أمام غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر الحالي.
وبات في رصيد برشلونة 64 نقطة، متخلفاً بثماني نقاط عن ريال، إلا أنّه بات يتقدم عن جيرونا الذي تراجع الى المركز الثالث بفارق نقطتين.
في المقابل، تراجع أتلتيكو الذي بلغ أيضاً بدوره ربع نهائي دوري الأبطال، بعودة نارية أمام الإنتر الإيطالي الذي تغلب عليه بركلات الترجيح، بعدما انتهى مجموع المباراتين «2-2»، إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن أتلتيك بلباو الرابع.
وغاب عن التشكيلة الأساسية لـ «الروخيبلانكوس» هدافه التاريخي الفرنسي أنطوان جريزمان والهولندي ممفيس ديباي، قبل أن يشركهما سيميوني في الشوط الثاني، ذلك بعد أن خاض أتلتيكو شوطين إضافيين أمام الإنتر في منتصف الأسبوع.
وكان ليفاندوفسكي نجم اللقاء بامتياز، بعد أن سجّل هدفاً ومرر تمريرتين حاسمتين، ليسهم في هدفي البرتغالي جواو فيليكس «38» وفيرمين لوبيز «65».
وبات برشلونة الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال منتصف الأسبوع، بفوزه على نابولي الإيطالي أول فريق يهزم أتلتيكو في ميتروبوليتانو هذا الموسم.
وكان برشلونة نفسه آخر فريق يفوز في عقر دار أتلتيكو في الدوري المحلي، حيث بقي فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، من دون هزيمة في 25 مباراة، خلال هذه الفترة على أرضه.
وواصل «البلاوجرانا» عروضهم القوية، ومددوا سلسلة مبارياتهم بلا هزيمة إلى 10 منذ أن أعلن المدرب تشافي هرنانديز نيته الرحيل في نهاية الموسم.
واشرك تشافي اللاعب فيكتور فورت ظهيراً أيسر بديلا عن البرتغالي جواو كانسيلو الذي عانى من آثار كدمة، فيما استبدل الدنماركي أندرياس كريستينسن بلوبيس خلال فترة الإحماء بسبب شعور الأول ببعض الأوجاع.
ونجح الضيوف في انتزاع التقدم بعكس مجريات المباراة، مستغلين أول فرصهم الفعلية في المباراة، حيث تقدم الألماني إيلكاي جوندوجان من الوسط ووجد ليفاندوفسكي، قبل أن يمرر الأخير لفيليكس الذي سدد بمواجهة فريقه السابق الذي انتقل منه إلى برشلونة على سبيل الإعارة «38»
وطرد المدرب تشافي قبل نهاية الشوط الأول لاعتراضه على الحكام، إلا أن فريقه تابع في الشوط الثاني من حيث انتهى في الأول.
وضاعف ليفاندوفسكي تقدم الفريق الكاتالوني بعدما خسر لاعب أتلتيكو الأرجنتيني رودريجو دي بول الكرة، واستغلها البولندي بأفضل طريقة «47»، وسجّل لوبيز الهدف الثالث لـ »البلاوجرانا» بكرة رأسية «65»، إثر تمريرة من ليفاندوفسكي الذي قدم أحد أفضل مستوياته مع برشلونة منذ انضمامه في العام 2022 قادماً من بايرن ميونيخ الألماني.

الدوري الإسباني
برشلونة
أتلتيكو مدريد
تشافي هيرنانديز
روبرت ليفاندوفسكي
سيميوني
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
18 مارس 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من «مجاعة وشيكة» في غزة
اليوم 03:54
سفينة الشحن «روبيمار» بعدما غرقت قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: تراجع أفق الحل السياسي بفعل التصعيد الحوثي
اليوم 03:54
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين بالضفة
اليوم 03:53
بوتين خلال إلقاء خطاب وسط موسكو وإلى جواره المرشحون الثلاثة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تدرس المشاركة بمؤتمر سلام بشأن أوكرانيا تستضيفه سويسرا
اليوم 03:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©