نابولي يوقف انتصارات الإنتر في لقاء «الجريحين»

روما (أ ف ب)



أوقف نابولي «حامل اللقب» سلسلة انتصارات الإنتر متصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم عند 10 مباريات، وذلك بعد تعادلهما 1-1، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين.

في مباراة «الجريحين»، بعد خروج الإنتر ونابولي من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين توالياً، خرج الفريقان بنقطة واحدة لن تؤثر كثيراً عن رحلة «النيراتزوري» الثابتة نحو إحراز لقب الدوري للمرة العشرين،

ولا يزال الإنتر يتصدر الترتيب بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه، أي ميلان الثاني، و17 عن يوفنتوس الثالث.

ومنح ماتيو دارميان الاسبقية للإنتر «43»، قبل أن يعادل البرازيلي جوان جيسوس لنابولي «82».

وكان الإنتر ودّع دوري الأبطال بصورة مخيّبة للآمال بالنسبة لعشاقه، ذلك بعد أن فرط بفوزه ذهاباً 1-0، ثمّ تقدمه بهدف أيضاً في لقاء الإياب، قبل أن يخرج بركلات الترجيح. كذلك، ودّع نابولي المسابقة القارية الأم على يد برشلونة «4-2 في مجموع المباراتين».

ولا يزال نابولي يقاتل لضمان التأهل إلى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل، حيث يحتل المركز السابع برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتالانتا السادس الذي أرجئت مباراته أمام ضيفه فيورنتينا في هذه المرحلة قبل دقائق من انطلاقها، من دون أن توضح رابطة الدوري الأسباب، إلا أنها أكدّت معلومات وردت في الصحافة الإيطالية، ومفادها أن المدير العام لفيورنتينا جو باروني، الموجود مع الفريق في بيرجامو، نُقل الى المستشفى،

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن باروني قد يكون تعرّض لنوبة قلبية.