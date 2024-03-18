ألكاراز يحتفظ بلقب إنديان ويلز

إنديان ويلز (رويترز)



نجح كارلوس ألكاراز في الدفاع عن لقب بطولة إنديان ويلز للتنس، بتغلبه 7-6 و6-1 على دانييل ميدفيديف في النهائي.

وفي تكرار لنهائي العام الماضي، لم تكن بداية ألكاراز مثالية، إذ ارتكب عدداً كبيراً من الأخطاء ليتأخر 3-صفر، لكنه رفع مستواه وحسم المجموعة الأولى، عندما لعب منافسه الروسي ضربة أمامية إلى خارج الملعب في الشوط الفاصل.

وفاز اللاعب الإسباني بالمجموعة الثانية بسهولة، ورفع ذراعيه في الهواء احتفالاً بالفوز، بعدما لعب ميدفيديف ضربة أمامية أخرى إلى خارج الملعب في نقطة حسم المباراة.

ولعب ألكاراز، المصنف الثاني في البطولة، 25 ضربة فوز مقابل 11 لعبها ميدفيديف وكان فعالاً على وجه الخصوص في استقبال الإرسال الثاني لميدفيديف.

وقال ألكاراز مخاطباً ميدفيديف خلال حفل توزيع الجوائز «أستمتع بخوض مثل هذه المباريات معك، آمل أن نخوض مزيداً من النهائيات مستقبلاً.

وكانت فترة ألكاراز «20 عاماً» في صحراء كاليفورنيا عامرة بالأحداث، وتعرض اللاعب الفائز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى لـ «لدغة» في جبهته، عندما اجتاح سرب من النحل الملعب يوم الخميس، وحافظ على المركز الثاني في التصنيف، بتغلبه على يانيك سينر بقبل النهائي، منهيا سلسلة انتصارات اللاعب الإيطالي عند 19 مباراة متتالية، قبل أن يتفوق على المصنف الرابع في البطولة في النهائي.