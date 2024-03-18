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الرياضة

«الشطرنج» يستعد لـ «خليجية الشباب»

«الشطرنج» يستعد لـ «خليجية الشباب»
18 مارس 2024 10:24

 
دبي (الاتحاد) 

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كشف الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج، عن تفاصيل الاستعدادات لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، حيث أكدت 4 دول مشاركتها في الحدث الخليجي، ولا يزال الباب مفتوحاً لمشاركة دول أخرى.
وتقام منافسات الشطرنج بإمارة الشارقة، ويترأس اللجنة الفنية للعبة في الدورة سلطان على الطاهر، وتم اختيار الحكم الدولي فيصل الحمادي رئيساً للجنة الحكام بالدورة، وتقام المسابقات في فئتي تحت 14 و18 سنة للذكور والإناث.
جاء ذلك خلال اجتماع الجهاز الفني، برئاسة سلطان علي الطاهر بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبحضور سعود المرزوقي، رئيس لجنة المنتخبات، وفيصل الحمادي، رئيس لجنة الحكام، وعبدالله مراد، رئيس لجنة نشر اللعبة بالمدارس، وإيمان العارف عضو الجهاز الفني، ولجنة الأحداث والفعاليات. 
واستعرض عبدالله مراد عضو لجنة المسابقات، خطة النشاط وانتظام البرنامج، بتنظيم بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف في أبوظبي، والشطرنج السريع في العين، وانطلاق الدوري العام للناشئين في دبي، وتأجلت الجولة الأخيرة بسبب الحالة الجوية خلال الفترة الماضية، وكان هناك تنوع في أماكن إقامة البطولات بين الأندية، وشهدت مشاركة واسعة من أغلب الأندية الأعضاء، وحرص مدربو المنتخبات على حضور البطولات لمتابعة اللاعبين.
وعرض سعود المرزوقي ما تم بشأن التعاقد مع الأستاذ الدولي الكبير الأرميني أكوبيان مدرب المنتخب الأول، بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة، وموعد وصول المدرب لمتابعة البطولات المقبلة، منها شرطة دبي الدولية، والشارقة الدولية، ودبي الدولية، وإعداد المنتخب لأولمبياد الشطرنج بالمجر في سبتمبر المقبل.
وعرض فيصل الحمادي برامج ودورات لجنة الحكام في الفترة المقبلة، وتأهيل الحكام للحصول على الشارة الدولية، ومنهم ماجد العبدولي الذي يستعد لاستكمال متطلبات الحصول على الشارة الدولية، كما تناول الاجتماع آخر المستجدات لتنظيم كأس الاتحاد الفرقية للشطرنج السريع، وتكليف عبدالله مراد مديراً للبطولة، والتنسيق مع لجنة الحكام لاختيار الحكام. 
وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني، أن الاستعدادات على قدم وساق لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وتم الانتهاء من الأمور الفنية، واختيار فيصل الحمادي رئيساً للجنة الحكام، وهناك حكم مرافق مع كل منتخب، وتحديد 3 لاعبين للمشاركة في كل فئة، بالإضافة إلى اختيار لاعبي ولاعبات المنتخب المشارك في الحدث الخليجي. 
وأضاف الطاهر أن الاجتماع ناقش أيضاً المشاركات الخارجية في المرحلة المقبلة، ويتم رفع التوصيات للاعتماد من مجلس إدارة الاتحاد.

الإمارات
الشطرنج
دورة الألعاب الخليجية
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