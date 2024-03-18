إنييستا: لا أستمتع.. والموقف أصعب مما أتخيل!

معتصم عبدالله (دبي)



اعترف الإسباني «المخضرم» أندريس إنييستا قائد فريق الإمارات، بصعوبة مهمته مع «الصقور» الذي نجح أخيراً في مغادرة المركز الأخير لترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، مشدداً في الوقت ذاته على تمسكه بالأمل والحافز، من أجل مساعد زملائه وبذل المزيد من الجهود.

وقال إنييستا في سياق حوار مع شبكة «إي أس بي إن» التلفزيونية الأميركية: إذا سألت.. هل تستمتع؟ سأقول لا، ولكن لديّ الأمل والحافز لتغيير ذلك»، وقال: «لا أستمتع؛ لأننا لم نحقق الفوز لوقت طويل، ولكن لا يزال لديّ هدف أسعى لتحقيقه، بمحاولة العمل ومساعدة زملائي في الفريق، ومساعدة النادي، وتعلم شيء مختلف، حتى تتمكن هذه التجارب من مساعدتك بطريقة ما في المستقبل».

وسبقت تصريحات إنييستا التي بدت متطابقة ما بين شبكة «إي أس بي إن» الأميركية، وصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فوز ناديه الإمارات على ضيفه خورفكان 2-1 ضمن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في المباراة التي أُقيمت الأربعاء الماضي، وهو الفوز الأول لـ «الصقور» بعد التعثر في 11 جولة على التوالي، منذ الانتصار الوحيد للفريق أمام نفس المنافس 2-0 في «الجولة الثالثة» للدوري.

ورفع «الصقور» رصيده إلى 8 نقاط، ليتقدم إلى المركز قبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط أمام حتا «الأخير»، فيما تفصل الفريق 4 نقاط عن اتحاد كلباء وعجمان في المركزين 11 و12 على التوالي.

وأضاف إنييستا: «فكرة تحقيق ما جئت إلى هنا، من أجل القيام به لا تزال ترضيني، ونبذل جهوداً كبيرة من أجل تحسين النتائج، واتخاذ خطوات نحو الأمام، بهدف استقرار الفريق، ليس على صعيد الموسم الحالي فقط، ولكن حتى في المستقبل»، ولفت إلى الدور المهم والمحاولات التي يقوم بها الجهاز الفني للفريق بقيادة الإيطالي والتر زينجا، من أجل تعديل أوضاع ونتائج الفريق.

وحول تعليقه على «دوري أدنوك للمحترفين» بشكل عام، قال «بالطبع، الدوري لا يمكن مقارنته ببطولات أخرى، وهو يحتاج إلى التحسين، وهذا هو الدور الذي جئت لألعبه، وأريد التركيز على ما يمكنني فعله، أعتقد أن الأمر أصعب مما تخيلته عندما حضرت إلى هنا».

وتخطى إنييستا حاجز الـ 1000 مباراة في مشواره الكروي، بعدما احتفل في المواجهة أمام عجمان 0-2، ضمن «الجولة 15» بالمباراة رقم 1000، قبل أن يفتتح الألفية الثانية بمشاركته أساسياً في مباراة الجولة التالية أمام خورفكان 2-1 ضمن «الجولة 16».

«الأسرة أولاً» شعار «الساحر»

بعيداً عن تصريحاته لشبكة «إي أس بي إن» و«صحيفة لاجازيتا»، رفع «الساحر» شعار «الأسرة أولاً»، وهو ما بدا واضحاً في صورة «واقي الساق» الخاصة بالنجم الإسباني والتي تزينت بصورة العائلة الصغيرة لإنييستا وأطفاله الخمسة.