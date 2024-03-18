الجزيرة تستضيف النصر في «دوري اليد»

رضا سليم (دبي)



تنطلق الثلاثاء مباريات الجولة التاسعة لدوري اليد، حيث يلتقي الجزيرة مع النصر، بصالة «فخر أبوظبي»، ودبا الحصن مع العين بصالة نادي خورفكان، وتستكمل الجولة التي تأجلت بسبب الظروف الجوية بمباراتين 26 مارس الجاري، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الشارقة في قمة الدوري، بصالة النهدة، ومليحة مع الوصل بصالة مليحة.

وتمثل الجولة فرصة لأندية الوسط للقفز إلى مراكز المقدمة، في ظل غياب الشارقة «المتصدر» وله 22 نقطة، وشباب الأهلي «الوصيف» بـ 20 نقطة، ويليهما مليحة الثالث «17 نقطة»، والجزيرة الرابع «16 نقطة»، والعين الخامس بالرصيد نفسه، والوصل السادس «15 نقطة»، ودبا الحصن السابع «12 نقطة»، والنصر الثامن والأخير وله «10 نقاط».

وشهدت الجولة الثامنة فوز الوصل على العين 32-30، فيما فاز مليحة على النصر 25-24، لتكمل جميع الفرق المباريات المؤجلة طوال الفترة الماضية، بسبب مشاركة الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية، ومليحة في بطولة الأندية الخليجية، وشباب الأهلي في كأس السوبر الإماراتي السعودي.