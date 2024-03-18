4 لاعبين يمثلون «جودو الإمارات» في «جورجيا جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)

أكد فيكتور سيكتروف مدرب منتخب الجودو، جاهزية اللاعبين لبطولة تبليسي «جراند سلام» في جورجيا من 22 إلى 24 مارس الحالي، بقاعة قصر الرياضة الأولمبي بمدينة تبليسي، بمشاركة 83 دولة، من بينها «الخماسي العربي» الإمارات والسعودية وقطر وتونس ولبنان.

وتأتي المشاركة ضمن برنامج إعداد المنتخب، ويتضمن خوض بطولة العالم في أبوظبي من 18 إلى 24 مايو المقبل، وتعقبها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» بعد أن بدأ العد التنازلي لتحقيق أحلام أبطال الجودو الأولمبية.

وقال فيكتور: وفر مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، ومتابعة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، رئيس البعثة، متطلبات النجاح للمنتخب الأول ضمن برنامج يستمر إلى نهاية 2024، مما أوجد نوعاً من الاستقرار في المنتخب، تطلعاً إلى النتائج المرجوة، في ظل التطور الفني لكل لاعب ولاعبة، مما انعكس على الأداء الفردي خلال مشاركاتهم في الفترة الماضية، مما يحفز الجميع لتحقيق طموحات رياضة الإمارات خلال المشاركات القادمة.

وأشار إلى أن قائمة المنتخب في بطولة تبليسي، تضم كريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن 81 كجم»، وجريجوري آرام «وزن تحت 90 كجم»، بجانب اللاعبة باتسو ألتان «وزن 57 كجم»، وتجرى قرعة البطولة ظهر الخميس، بفندق هواليدى ان تبيليسي عبر «تقنية الفيديو» استعداداً لانطلاقة منافسات البطولة صباح الجمعة.