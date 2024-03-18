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الرياضة

إنريكي: الأهداف في دم مبابي

إنريكي: الأهداف في دم مبابي
18 مارس 2024 11:37

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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نجح الدولي الفرنسي كيليان مبابي «25 عاماً» مهاجم باريس سان جيرمان، في قيادة فريقه إلى فوز كاسح 6-2 على مونبلييه في «الجولة 26» للدوري الفرنسي، وسجل 3 أهداف «هاتريك»، ليرفع رصيده إلى 24 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي المسابقة، وساعد بذلك فريقه على توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه برست على قمة الدوري إلى 12 نقطة ليصل إلى «النقطة 59».
وعرف سان جيرمان بذلك نغمة الانتصارات في الدوري، بعد أن تعادل في آخر ثلاث مباريات أمام رين 1-1، وموناكو صفر- صفر، وستاد ريمس 2-2.
وحظي «فتى بوندي المدلل» بإشادة زملائه اللاعبين ومديره الفني الإساني لويس إنريكي الذي لم يكن يشركه بانتظام خلال الأسابيع الأخيرة، ولكنه تركه في الملعب طوال هذه المباراة، مثلما تركه من قبل في مباراة نيس في ربع نهائي كأس فرنسا، والتي انتهت 3-1 لمصلحة سان جيرمان، وتأهله إلى نصف النهائي.
وصرح إنريكي خلال مؤتمره الصحفي بقوله: مبابي لاعب استثنائي يجب الاستفادة من جهوده كلما أمكن ذلك، وقال: منذ أن وًلد وهو يسجل الأهداف، إنها تجري في دمه، وأشاد بهدفه الثاني، والخامس للفريق، الذي سجله مبابي من خارج منطقة الجزاء.
أما الإشادة الأكبر، فجاءت من زميله الأوروجواياني مانويل أوجارتي متوسط الميدان، الذي قال بعد المباراة: ما يفعله مبابي على أرض الملعب شيء لا يصدق، إنه لاعب رائع في المباريات والتدريبات، أنا سعيد جداً باللعب إلى جواره ومزاملته يومياً في «حديقة الأمراء».
وصرح البرتغالي فيتينيا لاعب الفريق للصحفيين بقوله: ما يفعله مبابي ليس من قبيل المفاجأة، وهذا عهدنا به دائماً وها هو يسجل «هاتريك» جديد ليساعد الفريق على الذهاب بعيداً بقمة الدوري.
ووصل مبابي بطل العالم المتوج بمونديال 2018 بروسيا، والهداف التاريخي لسان جيرمان إلى المباراة رقم 200 مع فريقه الفرنسي، ولم يكتف بتسجيل «الثلاثية» وإنما صنع هدفاً رابعاً في المباراة.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
لويس إنريكي
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