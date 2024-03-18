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الرياضة

«فلومنزيف» بطل كأس الوثبة في سان روسور

«فلومنزيف» بطل كأس الوثبة في سان روسور
18 مارس 2024 12:00

 
سان روسور (الاتحاد)

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تُوج الجواد «فلومنزيف» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة ميكول أراس، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، في سن ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1500 متر، بمضمار «سان روسور» بمقاطعة بيزا بإقليم توسكانا الإيطالي، وبلغت جائزته 8800 يورو، برعاية «النسخة 16» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
واجتمع للسباق 7 خيول، وجاء السباق هادئاً في البداية وفي عمق المستقيم تقدم «فلومنزيف» تدريجياً إلى الصدارة، وظل محتفظاً بتقدمه ليتفوق بفارق 4 أطوال في نهاية الأمر عن «فورور»، وسجل البطل زمناً 1:40:90 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «فرح داجوبيو».
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

الإمارات
إيطاليا
كأس الوثبة ستاليونز
الخيول العربية الأصيلة
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